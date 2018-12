Anh em ruột thuê ô tô tự lái, mang sang Campuchia bán

Do làm ăn thua lỗ nên 2 anh em Nam, Việt bàn bạc tìm người làm giấy tờ giả với mục đích thuê xe ô tô tự lái rồi mang sang Campuchia bán.

Chiều 24/12, Đội 4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ Đoàn Khánh Nam (SN 1999), Đoàn Tấn Việt (SN 1994, cùng quê Bình Thuận), Lê Văn An (SN 1988, quê Hà Tĩnh) và Trần Văn Xuân (SN 1984, quê Nghệ An).

Nhóm 4 thanh niên này bị bắt vì làm giả giấy tờ, thuê xe tự lái rồi mang qua Campuchia để bán.

Theo đó, Nam và Việt là anh em ruột. Do làm ăn thua lỗ nên những kẻ này bàn bạc tìm người làm giấy tờ giả với mục đích thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt tài sản đem đi bán.

4 thanh niên làm giả giấy tờ, thuê xe ô tô rồi mang đi bán.

Ngày 15/12, cả 2 người này liên hệ với An để làm giấy chứng minh nhân dân, bằng lái và hộ khẩu giả. Chiều 18/12, Nam lên mạng tìm địa chỉ và liên lạc thuê ô tô Innova tại đường Thủ Khoa Huân (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) với giá 500.000 đồng/ngày.



Việt và Nam dùng tất cả giấy tờ giả để ký hợp đồng với chủ xe, sau đó đem xe chiếm đoạt được về TP.HCM rồi liên hệ với Xuân để môi giới, tìm người mua ở Campuchia để bán.