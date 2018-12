CSGT khống chế đối tượng dùng dao uy hiếp, cướp dây chuyền nữ giáo viên

Chiều ngày 24/12, Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với đồn Công an Miếu Môn (Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) tiến hành làm hồ sơ bàn giao đối tượng Kiều Văn Bản (SN 1975, ở xã Thượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) cho Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Chương Mỹ tiếp đấu tranh làm rõ hành vi "cướp tài sản" trong vụ cướp dây chuyền người giáo viên.

Đối tượng bị khống chế bắt giữ. Đại úy Nguyễn Ngọc Thuật - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12 cho biết, chiều cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 12 gồm 3 đồng chí là Đại úy Đỗ Từ Thiện, và Thượng tá Lê Văn Tuấn do trực tiếp Đại úy Thuật chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh (hướng từ Miếu Môn về Xuân Mai).



Tuy nhiên, đến khoảng 15h 20 cùng ngày khi tổ công tác đang tuần tra đến khu vực Km 434+400 đường Hồ Chí Minh nghe thấy trong nhà dân có tiếng tri hô cướp.

Chiếc xe máy của đối tượng. Tang vật vụ việc.

Lúc này, tổ công tác đã dừng xe lại, đồng thời áp sát khu vực nhà dân xảy ra vụ việc và phát hiện 1 đối tượng trung niên đang dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp tài sản.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác cùng xông vào áp sát sử dụng võ thuật khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời đưa về đồn Công an Miếu Môn để làm rõ.

Theo Đại úy Thuật, bước đầu nạn nhân được xác định bà Trần Thị Hải (SN 1971, thôn Núi Sáo, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ) - giáo viên trường Tiểu học Lương Mỹ A (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại cơ quan công an nạn nhân Hải cho biết, đối tượng đã vào nhà bà giả vờ xin nước, rồi dùng dao khống chế cướp dây chuyền vàng, nhẫu, hoa tai vàng…

Tang vật thu được là một xe mô tô honda Dream gắn biển số giả 29-MĐ3-805.31 và một số dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại.