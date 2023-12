8 người thương vong ở than Cọc Sáu, tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn 1 nạn nhân

Vào khoảng 18h5 phút ngày 21/12/2023, tại tầng - 270 moong khai thác, khai trường Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong, một người mất tích và 6 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Lưu Thanh T. (sinh năm 1988), người mất tích là anh Hoàng Thọ H. (sinh năm 1976), đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực, có hộ khẩu thường trú tại Khu 2B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả.

6 công nhân bị thương đều trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, gồm: Nguyễn Thành Tr. (sinh năm 1982), Ngô Văn M. (sinh năm 1990), Hoàng Mai L. (sinh năm 1985), Phạm Đức Hòa (sinh năm 1988), Trịnh Quốc H. (sinh năm 1974) và Nguyễn Minh T. (sinh năm 1983).

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùn và đất đá khu vực tầng - 270 xuống, vùi lấp các máy xúc. Trung tâm Cứu hộ mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn công nhân bị mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu cùng các cơ quan chức năng chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân; thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tập trung các y, bác sĩ và điều kiện y tế tốt nhất để cấp cứu, điều trị cho người bị thương.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình có người tử vong, 5 triệu đồng/người bị thương. UBND thành phố Cẩm Phả đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong; 1 triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương.

Điều đáng nói, đây không phải là vụ tai nạn lao động có thương vong đầu tiên và duy nhất tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu nói riêng và trong ngành than của TKV nói chung.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, riêng tại Công ty CP than Cọc Sáu, suốt nhiều năm qua đều để xảy ra tai nạn lao động chết người.

Một vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty CP than Cọc Sáu – VINACOMIN, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khiến 1 công nhân tử vong.

Cụ thể, vào Ca 1 ngày 4/6 theo nhật lệnh của cán bộ trực ca phân xưởng Trạm mạng giao nhóm thợ điện gồm 4 người: Trần Trọng Tường; Trần Đông Phương; Vũ Công Quý và Đỗ Thế Long làm nhiệm vụ bảo dưỡng trạm biến áp 100 kVA-6/0,4 kV.



Đến 10h, trong lúc nhóm thợ chờ cắt điện để bảo dưỡng trạm (theo phiếu công tác 11h cắt điện) thì anh Long đi ra ngoài. Sau đó nhóm thợ phát hiện anh Long bị tai nạn (nghi do phóng điện) nằm ở cạnh trạm.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn Công ty than Cọc Sáu đã tổ chức sơ cứu và chuyển bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Tuy nhiên, anh Long đã tử vong trong quá trình cấp cứu vào khoảng 11h50 cùng ngày.

Thời điểm năm 2019, cũng tại Công ty than Cọc Sáu, một công nhân tử vong do bị điện giật trong quá trình làm việc vào tối 26/6.

Nạn nhân là Đào Quyết Thắng (SN 1983, trú tại Vân Đồn) được giao nhiệm vụ kiểm soát hệ thống điện tại trạm biến áp ngoài trời cấp điện cho máy khoan tại công trường khu vực Nam moong (Công ty than Cọc Sáu). Trong quá trình đấu điện để kết nối trạm biến áp TM-630 của máy khoan, nạn nhân không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Thời gian xa hơn nữa là 2013, vào k hoảng 20h10 ngày 4/5, tại bãi thải +50 đông nam, khai trường Công ty than Cọc Sáu, công nhân Nguyễn Văn Vinh nhận nhiệm vụ hướng dẫn đổ thải, khi công nhân Vinh gọi công nhân Vũ Đình Chiều vận hành xe gạt D155A29 vào vị trí làm việc thì một miếng Pa tanh của xích xe văng vào đầu công nhân Vinh (lúc đó đang đứng sau máy) gây tai nạn tử vong.

Theo số liệu báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, thống kê 6 tháng đầu năm 2023 trong khu vực có quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 282 vụ TNLĐ làm 289 người bị nạn, trong đó: số vụ TNLĐ chết người là 09 vụ, số người chết là 12 người; số vụ tai nạn nặng là 185 vụ, số người bị thương nặng là 189 người; số vụ tai nạn nhẹ là 88 vụ, số người bị thương nhẹ là 88 người.

Riêng c ác doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2023 xảy ra 5 vụ TNLĐ chết người, làm chết 5 người.

Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã liên tục đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam t ổ chức đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở, niêm yết công khai tại các tổ, đội, phòng ban, công trường, phân xưởng cho người lao động biết theo quy định; r út kinh nghiệm sâu sắc nguyên nhân các vụ TNLĐ đã xảy ra tại doanh nghiệp để có biện pháp chỉ đạo phòng ngừa; kiểm điểm nghiêm túc, xử lý nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân vi phạm ATVSLĐ; Tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động cho các ngành nghề; Nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động phải đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc để người lao động biết, thực hiện. Nâng cao, phát huy vai trò, sự tham gia của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn, vệ sinh lao động... nhưng vẫn để xảy ra tai nạn lao động chết người... khiến dư luận lo ngại về công tác bảo đảm an toàn lao động cho công nhân, người lao động, nhất là công nhân ngành than.

