Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng dùng dao chém mẹ đẻ và cháu trai

Ngày 11/5, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, hồi 11h25 ngày 10/5, Công an huyện tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Thắng với nội dung: Tại gia đình anh H.G.P, sinh năm 1978 có địa chỉ tại Tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng (Hiệp Hoà), H.G.L (em ruột anh P.) là người có biểu hiện tâm thần đã dùng dao chém mẹ đẻ là bà H.T.T (SN 1948) và cháu H.G.V.Q là con trai anh P. (SN 2017).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hậu quả, bà T. và cháu Q. bị thương tích phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, H.G.L đã đóng cửa, cố thủ trong nhà, không cho mọi người tiếp cận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng an toàn. Công an huyện Hiệp Hoà đã bàn giao đối tượng, tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.