Điểm mặt loạt gái xinh vướng vòng lao lý vì mại dâm, ma túy, cướp....

“Hot girl” gây ra hàng loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới: Cuối tháng 10/2023, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đã bắt giữ Hoàng Thị Khánh Linh, (SN 2003, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. “Hot girl” này chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới ở Đan Phượng trong thời gian qua. Công an xác định, thủ đoạn của Linh là ăn mặc đẹp, đeo túi xách, đi xe máy xịn vào đám cưới như khách mời để tránh sự nghi ngờ, sau đó tìm thời cơ đột nhập vào nơi cất giấu tài sản để trộm cắp.

Hot girl" facebook chuyên đi trộm cắp: Nguyễn Thị Mẫn (22 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã đột nhập vào nhà người dân tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) trộm gần 8 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ tùy thân. Vào cuộc điều tra, cuối tháng 10/2023, Mẫn bị Công an huyện Hòa Vang bắt giữ. Được biết, trên mạng xã hội, Mẫn sử dụng các hình ảnh đã chỉnh sửa, luôn đăng ảnh giống như các "hot girl" sang chảnh. Mẫn thường xuyên ra Đà Nẵng và trà trộn vào những nơi đông người như chợ, các siêu thị, tiệm tạp hóa… để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Nữ chủ quán spa xinh đẹp "kiếm" thêm bằng nghề bất lương: Ngày 11/9, tổ công tác Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng phối hợp với Công an xã Giang Biên tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã (thuộc thôn 3, xã Giang Biên) phát hiện Hoàng Thị Trang (SN 1995, trú thôn 3, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Trang khai đã mua 4 viên ma túy tổng hợp dạng "kẹo" và 3g ma túy dạng "ke", với số tiền 4 triệu đồng của một phụ nữ (chưa rõ địa chỉ) nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Sau đó, Trang mang số ma túy trên về quán spa của mình tại thôn 3, xã Giang Biên cất giấu. Cựu nữ tiếp viên hàng không vừa là "tú bà", vừa bán dâm: Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) từng là tiếp viên hàng không và đã nghỉ việc từ tháng 10/2022. Quá trình làm việc, Hạnh thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, các “hot girl”, người mẫu ảnh nổi tiếng. Từ đây, Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các “hot girl” lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành. Sau đó, Hạnh chỉ đạo gái bán dâm chỉ liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội, thuê xe ô tô sang để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng. Cơ quan điều tra xác định, Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 - 3.000 USD/lượt (khoảng từ 25 - 74 triệu đồng). Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn TP HCM, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tua, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Ngày 10/8, Hạnh bị Công an bắt. Chán làm mi, móng, "hot girl Hà Tấm" đi bán ma túy: Ngày 14/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Nghĩa (23 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Nghĩa bỏ học từ năm lớp 11 để đi học làm mi, móng (nail), nhưng thu nhập không đáp ứng được nhu cầu tiêu xài của bản thân. Sau đó, Nghĩa lợi dụng mạng xã hội, đánh bóng hình ảnh dưới tên "Hà Tấm" để móc nối với các đối tượng bán thêm ma túy lấy tiền ăn chơi. Hot girl đi SH cướp tiền tại cây xăng: Ngày 13/4, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú tại tổ 1, phường Tân Phong, TP. Lai Châu) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản". Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thảo khai nhận do túng thiếu tiền trang trải cuộc sống, trong lúc đi đổ xăng, lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng nên đã ra tay cướp giật tài sản. Khi Thảo cướp tiền thì bị nhân viên cây xăng hô hoán và giật lại số tiền trên. Hot girl lừa đảo dùng giấy tờ giả trốn truy nã: Ngày 29/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã tạm giam Nguyễn Thị Kim Huê (SN 1998, ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả. Tại cơ quan Công an, Huê khai nhận: Sau khi bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành khởi tố về hai hành vi trên, Huê đã bỏ trốn khỏi địa phương. Huê sử dụng giấy CCCD giả mang tên Thẩm Thụy Ngọc Quyên (SN 1990, ngụ quận 6, TP HCM), rồi đến tỉnh Sóc Trăng lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Hot girl bịa chuyện bố mất đột ngột để lừa đảo: Nguyễn Thị Thùy Duyên ( ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bịa chuyện bố mất đột ngột có để lại một khoản tiền lớn trong ngân hàng nhằm lừa vay tiền. Với thủ đoạn này, một nạn nhân đã 16 lần chuyển tiền cho Duyên hơn 185 triệu đồng. Ngày 24/2/2023, TAND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Duyên 30 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hot girl Quỳnh Trang cùng cha ruột bị bắt vì tàng trữ ma túy: Ngày 24/11/2022, tại số nhà 311, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998; ngụ phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) đang chia nhỏ các túi nilon chứa chất bột màu trắng để cất giấu. Kiểm tra phòng của Trang, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8kg chất bột màu trắng và 3.111 viên nén (khoảng 1,5 kg) dạng thuốc tân dược. Theo khai nhận của Phạm Thị Quỳnh Trang, số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc. >>> Xem thêm video: Chân dung bố vợ trùm ma túy một thời Tàng Keangnam vừa bị bắt.

