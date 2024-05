Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh dã man: Người đánh là giáo viên

Ngày 11/5, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho hay, đơn vị đã tiếp nhận thông tin bé gái 8 tuổi bị nữ giáo viên đánh đập dã man và đang tiến hành xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an huyện cũng cho biết, người phụ nữ trong clip là giáo viên của một trường mầm non thuộc địa bàn thị trấn Ít Ong.

Hình ảnh bé gái bị đánh đập dã man. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin và clip ghi lại cảnh một bé gái 8 tuổi bị một người phụ nữ sống gần nhà hành hung, đánh đập dã man, gây bức xúc cho dư luận. Theo nội dung bài đăng trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/5, tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Lúc này, cháu bé đang chạy ra chơi cùng bạn thì bất ngờ bị người phụ nữ sống gần nhà lôi lại hành hung, đánh đập một cách dã man, cùng với đó là những tiếng van xin của cháu bé. Sự việc chỉ kết thúc khi có nhiều người đến can ngăn.

Chị Hà Linh (SN 1993, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong) xác nhận cháu bé trong đoạn clip là con của mình, năm nay mới 8 tuổi. Người hành hung, đánh đập là bà L.T.L (giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn thị trấn), hàng xóm của gia đình.

Theo chị Linh, chiều tối hôm qua, cháu đang chạy ra chơi cùng bạn thì xảy ra sự việc. Cháu rất hoảng loạn và bị đau đầu, gia đình chuẩn bị đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống (thành phố Sơn La). Hiện, vụ b é gái 8 tuổi bị nữ giáo viên đánh đập dã man đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.