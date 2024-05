Bắt nữ quái dùng chiêu “xem tướng, đoán số”, lừa đảo 268 tỷ đồng

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Bùi Thị Ninh (SN 1980, chỗ ở tại phường Lộc Hạ, TP Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Bùi Thị Ninh.

Trước đó, từ ngày 23 - 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định tiếp nhận đơn tố giác của 7 bị hại ở tỉnh Nam Định và tỉnh Yên Bái tố cáo Bùi Thị Ninh có hành vi chiếm đoạt 128 tỷ đồng. Hiện các nạn nhân không liên lạc được và không biết Ninh đang ở đâu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra, Bùi Thị Ninh thường xuyên đi lễ chùa, người phụ nữ này thường dùng chiêu thức “xem tướng, đoán số mệnh” để tạo mối quan hệ quen biết với nhiều người.

Từ khoảng năm 2018 - 2020, Ninh chung vốn kinh doanh bất động sản với nhiều người và bị thua lỗ dẫn đến mắc nợ, mất khả năng thanh toán. Để có tiền chi trả các khoản nợ, người phụ nữ này đã đưa ra thông tin gian dối là cần số tiền lớn để đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu, đầu tư các dự án thủy điện tại Sơn La, Khánh Hòa hoặc vay tiền để đáo hạn ngân hàng rồi kêu gọi người thân, quen góp vốn.

Khi nhận được tiền, Ninh không làm như đã thỏa thuận mà sử dụng để chi trả tiền nợ gốc, nợ lãi cho người khác dẫn đến số nợ gốc, nợ lãi ngày càng cao. Khi không thể vay được của ai nữa, Ninh cắt mọi liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời triển khai lực lượng điều tra. Qua công tác nghiệp vụ, đơn vị xác định Bùi Thị Ninh đang bỏ trốn tại Quận 4, TP HCM. Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định phối hợp Công an Quận 4, TP HCM bắt giữ Bùi Thị Ninh. Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Ninh khai nhận đã vay tiền, kêu gọi 19 người đầu tư kinh doanh với tổng số tiền trên 268 tỷ đồng.