Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Bắc Giang

Ngày 11/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Bắc Giang là Nguyễn Văn Linh (SN 1987, trú tại thôn Làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) theo Quyết định truy nã ngày 16/3/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh khi bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. Các gia đình có thân nhân đang bị truy nã cần tích cực vận động người đó ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.