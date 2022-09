600 người bị lừa bán sang Campuchia được cứu thoát và đưa về nước

Chiều 6/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, báo chí đặt câu hỏi về công tác bảo hộ công dân, nhất là sau vụ việc giải cứu công dân Việt Nam bị lừa đảo bán sang Campuchia, hiện có thống kê nào về số lượng người Việt Nam đang bị lừa đảo bán sang Campuchia không, và việc điều tra đường dây buôn người đang diễn ra như thế nào, kết quả bước đầu ra sao?

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng, công an địa phương, đặc biệt là công an các địa phương giáp Campuchia, phối hợp cùng bộ đội biên phòng tiến hành điều tra, xác minh đường dây buôn người sang Campuchia và bước đầu kết quả điều tra tương đối tốt.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng thông tin, thời gian qua, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các địa phương, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới Campuchia và phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

"Các cơ quan đại diện của chúng ta đã lập các đội công tác chuyên trách để hỗ trợ công dân, đăng các cảnh báo trên các trang thông tin điện tử cũng như trên tài khoản mạng xã hội của cơ quan đại diện, thiết lập đường dây nóng để sẵn sàng tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ. Hiện không có số liệu chính xác số lượng người Việt Nam đang bị lừa đảo bán sang Campuchia. Tuy nhiên, cho đến nay các cơ quan đại diện của chúng ta phối hợp cứu thoát và đưa khoảng 600 công dân về nước an toàn và hỗ trợ thủ tục cho nhiều người khác", Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng cho biết, thời gian tới, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia phối hợp với bộ, ngành và các địa phương tiếp tục làm công tác bảo hộ công dân, người lao động Việt Nam để giảm tình trạng này. Tuy nhiên một công tác rất quan trọng là tuyên truyền cho người dân ở trong nước để tránh tình trạng bị lừa đảo sang Campuchia , trong đó có vai trò rất quan trọng của báo chí. Rất mong báo chí thời gian tới tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ bằng cách đưa tin cảnh báo người dân về những rủi ro có thể bị lừa bán sang Campuchia và các nước khác.

