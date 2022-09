Tin nóng 6/9: Phát hiện thi thể nam giới trong rừng dương

Phát hiện một nam giới tử vong tại rừng dương: Khoảng 10h sáng 6/9, một người đàn ông trong khi đi chăn bò thì phát hiện một xác nam giới tử vong trong tư thế treo cổ trên cây dương tại khu Đồi Nhái, phường 12, TP Vũng Tàu nên báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 CCCD mang tên Đinh Văn Thái (SN 1998, HKTT: Xóm Hạ, Nhuận Hải, Khánh Hải, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Trộm xe máy của công an, mang đi tiêu thụ thì bị bắt: Sáng 6/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, vừa bắt giữ đối tượng trộm xe máy của một cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường. Đối tượng khai nhận tên Hồ Ngọc Trường (21 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), đã thực hiện hành vi trộm xe máy trên vào khoảng 8h30 ngày 4/9 để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đang trên đường mang xe đi bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Cháy lớn thiêu rụi kho mùn cưa 1.000m2 ở TP Phổ Yên: Đến khoảng 3h sáng 6/9, đám cháy cơ bản được dập tắt. Trước đó, đêm 5/9, đám cháy lớn đã xảy ra tại xưởng chế biến mùn cưa của gia đình anh P.T.T., ở tổ dân phố Xây, phường Thuận Thành (TP Phổ Yên). Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện từ hệ thống máy móc trong xưởng. Đám cháy thiêu rụi gần như toàn bộ kho mùn cưa rộng khoảng 1.000m2 và một số máy móc, thiết bị chế biến mùn cưa, rất may không gây thiệt hại về người. Trà Vinh: Phát hiện 2 chị em đuối nước thương tâm: Ngày 6/9, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai chị em ruột tử vong ở mương nước gần nhà thuộc xã Lưu Nghiệp Anh. Ngày 5/9, sau khi dự khai giảng về hai chị em hai em DH (7 tuổi) và VH (5 tuổi) cùng chơi với nhau. Đến chiều cùng ngày, khi phụ huynh đi làm về thì không thấy hai con đâu nên trình báo công an. Đến đến sáng 6/9 lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai em nổi ở mương nước gần nhà. Xe khách giường nằm chở theo gần nửa tấn nội tạng động vật: Ngày 6/9, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn đi qua TP Đông Hà), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 76B-011.23 do Dương Thanh Tùng (42 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Quan kiểm tra, phát hiện ông Tùng chở 400 kg nội tạng, nầm vú lợn không rõ nguồn gốc. Tàu chở 230.000 lít xăng bốc cháy trên sông Đồng Nai: Khoảng 10h ngày 6/9, tàu chở xăng Cửu Long 7, mang biển kiểm soát TG-14616 thuộc Công ty TNHH MTV Liên Cường Phát cập cảng nhập xăng, dầu tại một công ty bên bờ sông Đồng Nai (đoạn thuộc TP Biên Hòa). Trong lúc nhập xăng, lửa trên con tàu này đã bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt. Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy trên tàu đang có hơn 230 ngàn lít xăng. Ngoài ra, khu vực cháy tiếp giáp một tàu khác đang chứa 365 m3 dầu.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị: (Nguồn: THĐT)

Phát hiện một nam giới tử vong tại rừng dương: Khoảng 10h sáng 6/9, một người đàn ông trong khi đi chăn bò thì phát hiện một xác nam giới tử vong trong tư thế treo cổ trên cây dương tại khu Đồi Nhái, phường 12, TP Vũng Tàu nên báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 CCCD mang tên Đinh Văn Thái (SN 1998, HKTT: Xóm Hạ, Nhuận Hải, Khánh Hải, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Trộm xe máy của công an, mang đi tiêu thụ thì bị bắt: Sáng 6/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, vừa bắt giữ đối tượng trộm xe máy của một cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường. Đối tượng khai nhận tên Hồ Ngọc Trường (21 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), đã thực hiện hành vi trộm xe máy trên vào khoảng 8h30 ngày 4/9 để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đang trên đường mang xe đi bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Cháy lớn thiêu rụi kho mùn cưa 1.000m2 ở TP Phổ Yên: Đến khoảng 3h sáng 6/9, đám cháy cơ bản được dập tắt. Trước đó, đêm 5/9, đám cháy lớn đã xảy ra tại xưởng chế biến mùn cưa của gia đình anh P.T.T., ở tổ dân phố Xây, phường Thuận Thành (TP Phổ Yên). Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện từ hệ thống máy móc trong xưởng. Đám cháy thiêu rụi gần như toàn bộ kho mùn cưa rộng khoảng 1.000m2 và một số máy móc, thiết bị chế biến mùn cưa, rất may không gây thiệt hại về người. Trà Vinh: Phát hiện 2 chị em đuối nước thương tâm: Ngày 6/9, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai chị em ruột tử vong ở mương nước gần nhà thuộc xã Lưu Nghiệp Anh. Ngày 5/9, sau khi dự khai giảng về hai chị em hai em DH (7 tuổi) và VH (5 tuổi) cùng chơi với nhau. Đến chiều cùng ngày, khi phụ huynh đi làm về thì không thấy hai con đâu nên trình báo công an. Đến đến sáng 6/9 lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai em nổi ở mương nước gần nhà. Xe khách giường nằm chở theo gần nửa tấn nội tạng động vật: Ngày 6/9, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn đi qua TP Đông Hà), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 76B-011.23 do Dương Thanh Tùng (42 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Quan kiểm tra, phát hiện ông Tùng chở 400 kg nội tạng, nầm vú lợn không rõ nguồn gốc. Tàu chở 230.000 lít xăng bốc cháy trên sông Đồng Nai: Khoảng 10h ngày 6/9, tàu chở xăng Cửu Long 7, mang biển kiểm soát TG-14616 thuộc Công ty TNHH MTV Liên Cường Phát cập cảng nhập xăng, dầu tại một công ty bên bờ sông Đồng Nai (đoạn thuộc TP Biên Hòa). Trong lúc nhập xăng, lửa trên con tàu này đã bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt. Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy trên tàu đang có hơn 230 ngàn lít xăng. Ngoài ra, khu vực cháy tiếp giáp một tàu khác đang chứa 365 m3 dầu.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị: (Nguồn: THĐT)