Ngày 4/1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Công ty xây dựng Trường Phát bị kẻ gian trộm cắp số lượng lớn sắt hộp kỹ thuật với tổng trị giá lên đến 108 triệu đồng.

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 31/12, Công an phường Kiến Hưng tiếp nhận trình báo từ đại diện Công ty xây dựng Trường Phát với nội dung Công ty bị kẻ gian trộm cắp số lượng lớn sắt hộp kỹ thuật với tổng trị giá lên đến 108 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh nhằm làm rõ diễn biến sự việc và đối tượng gây án.

Các đối tượng và tang vật vụ trộm cắp tài sản.

Ngay trong ngày 31/12, Công an phường Kiến Hưng đã làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Khắc Giáp (SN 1985, trú tại: Đô Lương, Nghệ An); Nguyễn Văn Châu (SN 1997, trú tại: Ân Thi, Hưng Yên); Đỗ Xuân Huấn (SN 1994, trú tại: Thanh Ba, Phú Thọ); Trần Văn Dần (SN 1987, trú tại: Lý Nhân, Hà Nam) và Dương Văn Điệp (SN 1999, trú tại: Ân Thi, Hưng Yên) tiến hành thu hồi tài sản bị trộm cắp.

Cả 5 đối tượng đều là công nhân đang làm việc tại Công ty xây dựng Trường Phát. Do cần tiền tiêu xài nên các đối tượng đã bàn bạc cùng nhau trộm cắp tài sản của Công ty. Ngày 28/12/2021, sau khi hết giờ làm việc, các đối tượng theo phân công thống nhất từ trước đã thực hiện hành vi phạm tội và mang tài sản chiếm đoạt đi tiêu thụ.

Hiện vụ bắt 5 công nhân rủ nhau trộm cắp tài sản của công ty ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.