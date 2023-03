4 biển số “siêu” đẹp ở Đồng Nai: Xe đẹp, biển đẹp... liệu có ngẫu nhiên?

Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh làm rõ vụ 2 vợ chồng bấm được 4 biển số xe “siêu đẹp” tại Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ có dấu hiệu bất thường. Cơ quan công an đã niêm phong các thiết bị, máy móc phục vụ việc bấm biển số để điều tra.



Mạng xã hội những ngày qua đăng tải thông tin 2 vợ chồng đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để bấm biển số xe máy. Người chồng bấm ra biển số 60B6-88889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88886 cho xe SH150i. Trong khi người vợ bấm được biển số 60B6-88888 và biển 60B6-88868 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Xung quanh vụ việc trên, PV Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Một trong 4 biển số đẹp.

Khó có thể “ngẫu nhiên”

- Hai người bấm được biển 4 số xe máy “siêu đẹp” trên là vợ chồng và những chiếc xe này đều có giá cả trăm triệu đồng, trước đó nhiều xe sang đi liền biển đẹp cũng khiến dư luận hoài nghi. Liệu có sự ngẫu nhiên ở đây không?

Nếu 2 vợ chồng bấm 4 lần liên tục được 4 biển số xe đẹp không thể là ngẫu nhiên, nếu không có sự tác động cũng có thể sẽ là sai sót về kỹ thuật hoặc sai quy trình bấm biển "ngẫu nhiên"...

Hiện quy trình đăng ký xe và thủ tục bấm biển được pháp luật quy định rất chặt chẽ để đảm bảo tính khách quan, tránh tiêu cực. Chuyện một người liền lúc bấm được 2 biển số đẹp chưa từng xảy ra, nếu 2 vợ chồng bấm được 4 biển số đẹp một lúc rất khó hình dung "ngẫu nhiên" như thế nào?!

- Theo ông đâu là dấu hiệu bất thường trong sự việc trên?

Thông thường, bấm biển số ngẫu nhiên rất khó có thể trúng biển số đẹp vì lượng biển số đẹp không nhiều (và có thể các số đẹp còn được chọn lọc để tới đây bán đấu giá theo quy định pháp luật). Việc một người bấm được 2 biển số xe đẹp liền lúc là chuyện hiếm gặp, bấm biển chỉ 2 lần mà cả 2 lần gặp may đã khó. Trường hợp có 2 vợ chồng, bấm biển cho 4 chiếc xe mà cả 4 biển số bấm được đều là biển số đẹp, người dân nghi ngờ không phải "bấm ngẫu nhiên" là có cơ sở.

Thông tin từ cơ quan chức năng và dư luận, hai vợ chồng người dân mang 4 chiếc xe máy đến bấm biển số. Người chồng bấm số cho chiếc xe nhãn hiệu Suzuki được biển số 60B6-88.889 và một chiếc xe hiệu Honda SH được biển số 60B6-88.886. Tiếp đến, người vợ chọn biển số cho 2 chiếc xe máy và cũng được biển số đẹp 60B6-88.888 và 60B6-88.868.

Chuyện này là bất thường vì người đăng ký xe không được tự do lựa chọn biển số đẹp theo ý mình. Cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng biển số xe theo hình thức bấm ngẫu nhiên. Bởi vậy, việc 2 vợ chồng bấm 4 lần liên tục mà cả 4 lần đều "gặp may" là chuyện "khó tin". Chính vì vậy sau khi những người này đăng biển số lên mạng xã hội để "khoe", nhiều người đã nhận thấy sự bất thường và cơ quan chức năng đã yêu cầu kiểm tra thông tin về vụ việc trên.

Xác minh, điều tra là cần thiết

- Quy định cho công an xã làm thủ tục bấm biển số, đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy mới được áp dụng ở một số địa phương. Nếu không phải “ngẫu nhiên”, có thể hiểu sự việc trên do có sự sai sót hoặc cố ý?

Hiện nay việc cấp quyền sử dụng biển số xe ô tô, xe gắn máy được thực hiện theo hình thức bấm số ngẫu nhiên và công an cấp xã cũng được giao nhiệm vụ làm thủ tục bấm biển số, đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Cụ thể, theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA, được sửa bởi Thông tư 15/2022/TT-BCA, công an xã sẽ là cơ quan thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở hoặc cá nhân có nơi thường trú tại địa phương mình. Quy định tại điểm c khoản 6 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA, Giám đốc công an tỉnh, thành phố trung ương sẽ xem xét các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, sau đó thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông rồi mới quyết định có cho xã đó thực hiện việc đăng ký xe hay không.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Theo quy định, xã nào mà trong 3 năm gần nhất có số lượng xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đã đăng ký mới của cá nhân đăng ký thường trú; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở trên địa bàn từ xã đó từ 250 xe trở lên/năm thì công an xã sẽ được giao quyền cấp đăng ký, biển số xe máy.

Việc quy định thẩm quyền đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy thuộc về công an cấp xã là quy định mới, mới được áp dụng ở một số địa phương nên rất có thể vì thế mà xảy ra sai xót, thậm chí có thể có tiêu cực xảy ra.

- Việc cơ quan công an vào cuộc xác minh, điều tra để làm rõ là cần thiết?

Có thể do sai sót về quy trình thủ tục hoặc gian lận tiêu cực đã xảy ra. Do đó, Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh để có kết luận chính xác về vụ việc làm căn cứ giải quyết theo quy định pháp luật là cần thiết.

- Nếu xác minh không phải ngẫu nhiên mà có sự can thiệp, gian lận thì xử lý thế nào? Câu chuyện trách nhiệm pháp lý sẽ được giải quyết phụ thuộc vào kết luận của cơ quan chức năng. Cụ thể, nếu kết quả bấm biển "không ngẫu nhiên" nhưng vẫn đúng quy trình. Kết quả "không ngẫu nhiên" là do lỗi kỹ thuật mà không có lỗi của bên nào. Cơ quan chức năng và người bấm đều không có lỗi, thủ tục bấm biển, đăng ký bị huỷ bỏ, rút kinh nghiệm chứ không xử lý bằng chế tài (vì không ai có lỗi). Nếu cơ quan chức năng đã thực hiện đúng quy trình nhưng người bấm biển đã gian lận trong một khâu nào đó mà cán bộ không phát hiện thì ra sẽ không xử lý cán bộ nhưng sẽ huỷ kết quả bấm biển vì phạm quy trình, sai quy định. Tuy nhiên, trường hợp cơ quan chức năng đã làm sai quy trình dẫn đến sự việc, sau quy trình là lỗi vô ý do thiếu kinh nghiệm và không có vụ lợi sẽ xem xét kỷ luật với cán bộ có liên quan và huỷ bỏ kết quả bấm biển. Trường hợp kết quả xác minh xác định đã có tiêu cực, vì nhận lợi ích vật chất (từ 2.000.000 đồng trở lên) mà tác động để cấp biển số đẹp theo yêu cầu của người tác động sẽ khởi tố tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ đối với người đưa và người nhận hối lộ để xử lý theo quy định tại điều 354 và điều 364 bộ luật hình sự. Nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy đã có tiêu cực trong việc cấp biển số xe nhưng không có sự thoả thuận giữa người thực hiện thủ tục cấp biển số và người đề nghị cấp biển số, hành vi được xác định là vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, có thể vẫn xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 bộ luật hình sự... Trường hợp kết quả xác minh không phát hiện sai sót về quy trình, cũng không phát hiện sai sót về kĩ thuật, không chứng minh được có hành vi tác động tiêu cực, không có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước thì sẽ không xử lý và không thu hồi các biển số xe này. Để giải quyết vụ việc khách quan, công bằng, đúng pháp luật, cơ quan chức năng cần xác minh làm rõ quy trình cấp biển số xe, hành vi của các bên, mối liên hệ của các bên, đặc biệt là cần làm rõ có sự tác động tiêu cực để lựa chọn biển số xe theo yêu cầu của người dân hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.