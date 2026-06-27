Vi phạm dạy thêm, học thêm có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung một chương riêng quy định chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm, nhằm tăng cường kỷ cương, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm trái quy định và ngăn chặn các biểu hiện trục lợi trong giáo dục.

Theo dự thảo, mức xử phạt cao nhất từ 30 đến 50 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, mức phạt này cũng áp dụng đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định; tiếp tục tổ chức dạy thêm sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt; hoặc cho phép, bố trí giáo viên trường công lập tham gia quản lý, điều hành cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.

Ảnh minh họa/internet

Đối với giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường, dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu dạy thêm có thu tiền đối với chính học sinh mình đang được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Hành vi dạy thêm đối với học sinh tiểu học trái quy định, bố trí dạy thêm xen kẽ thời khóa biểu chính khóa hoặc không công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh cũng thuộc nhóm vi phạm này.

Tổ chức, cá nhân bố trí hoặc ký hợp đồng để giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mình đang dạy chính khóa; cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm hoặc lợi dụng mối quan hệ với giáo viên nhằm tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích sẽ bị đề xuất xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đối với các vi phạm khác, dự thảo quy định mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi tổ chức dạy thêm trong nhà trường sai đối tượng, vượt thời lượng quy định, xếp lớp quá 45 học sinh hoặc không công khai kế hoạch tổ chức dạy thêm.

Trong khi đó, giáo viên không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực về việc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường có thể bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Các vi phạm mang tính chất nhẹ hơn như công khai thiếu thông tin, lưu giữ hồ sơ chưa đầy đủ hoặc báo cáo chưa kịp thời sẽ bị xử phạt cảnh cáo.

Bên cạnh xử phạt bằng tiền, dự thảo còn đề xuất nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Cơ sở vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 1 đến 12 tháng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như chấm dứt hoạt động dạy thêm trái quy định; hoàn trả khoản tiền thu sai cho học sinh hoặc phụ huynh; nộp lại số lợi bất hợp pháp; công khai, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động dạy thêm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Việc bổ sung chế tài xử phạt được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, góp phần bảo đảm môi trường giáo dục minh bạch, công bằng và hạn chế tình trạng dạy thêm biến tướng, gây áp lực cho học sinh và phụ huynh.

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