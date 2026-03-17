Xã hội

Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo.

Theo Thanh Hùng/Vietnamnet

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết Bộ đang sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm và hoàn thiện dự thảo.

Dự thảo mới không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp và quyền dạy học theo quy định. Trọng tâm của dự thảo là tăng cường quản lý, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động này, gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Đồng thời, dự thảo sẽ làm rõ phạm vi điều chỉnh, xác định các hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu, sở thích chính đáng, được tổ chức theo quy định của Bộ GD&ĐT, không thuộc phạm vi điều chỉnh của dạy thêm, học thêm. Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc làm rõ nội dung này nhằm tránh cách hiểu chưa thống nhất, bảo đảm phân định rõ giữa dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục hợp pháp, cần thiết trong nhà trường.

hoc-sinh-3-1845.jpg
Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư, Bộ GD&ĐT đã gửi xin ý kiến một số sở GD-ĐT nhằm đánh giá tác động, lắng nghe phản hồi từ thực tiễn quản lý tại địa phương. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo Bộ GD&ĐT, dạy thêm, học thêm là hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, bao gồm giáo dục, nhà giáo, viên chức, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, an ninh trật tự và quyền lợi của người học. Đây không phải là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm cần được thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kỷ cương pháp luật, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Do đó, một nội dung xuyên suốt của dự thảo thông tư sửa đổi là tăng cường quản lý hành vi dạy thêm của giáo viên; gắn hoạt động dạy thêm với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ, quyền hạn và những điều nhà giáo không được làm theo quy định của Luật Nhà giáo.

Dự thảo bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, trong đó yêu cầu báo cáo rõ mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Thanh Hùng/Vietnamnet
Xã hội

Vẫn lúng túng quản lí học thêm dạy thêm

Một năm sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại, chi phí phụ huynh phải chi trả lại cao hơn trước.

“Bình thường” hóa

Xã hội

Bộ GD&ĐT đề xuất linh hoạt hơn trong hoạt động dạy thêm, học thêm

Dự thảo sửa đổi của Bộ GD&ĐT giúp tăng cường quản lý, linh hoạt thời lượng dạy thêm, đảm bảo quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các trường có thể dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần/môn. Ảnh: Đinh Hà.
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số Sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 về dạy thêm, học thêm.

Xã hội

Nghệ An chi hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ nhà trường dạy học thêm

Trong năm học 2024 - 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định chi hơn 30,6 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Chiều 9/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định số 3133/QĐ - UBND về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách với số tiền hơn 30,6 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề để hỗ trợ kinh phí dạy thêm, học thêm năm học 2024 - 2025.

Theo đó, tỉnh Nghệ An chi hơn 16 tỷ đồng để hỗ trợ tổ chức dạy ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 cho 85 trường THPT, các trung tâm GDNN - GDTX (bao gồm Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh và Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao Nghệ An). Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với số tiền hơn 400 triệu đồng. Các trường còn lại, mức hỗ trợ trung bình là hơn 200 triệu đồng/trường.

