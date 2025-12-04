Bộ GD&ĐT đề xuất linh hoạt hơn trong hoạt động dạy thêm, học thêm

Các trường có thể dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần/môn. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số Sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 về dạy thêm, học thêm.

Trong đó, về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, Thông tư 29 quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Tiếp thu kiến nghị, bộ dự kiến điều chỉnh theo hướng cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường.

Cụ thể, hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo điều kiện thực tiễn của nhà trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, thời gian tổ chức dạy học buổi 2, ngân sách được cấp... để cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thêm thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số đối tượng học sinh.

Sau đó, hiệu trưởng đề xuất giám đốc Sở GD&ĐT xem xét quyết định vì lợi ích của học sinh.

Việc sửa đổi, bổ sung này vẫn đảm bảo nguyên tắc cốt lõi là không thu tiền của học sinh, không làm tăng thêm áp lực học tập, không hạn chế quyền được học tập của học sinh. Cùng với đó là tăng cường nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, dành thời gian, không gian cho học sinh được trải nghiệm, thực hành, rèn luyện thông qua các hoạt động giáo dục theo nhu cầu cá nhân để phát triển toàn diện.

Dự thảo thông tư cũng điều chỉnh yêu cầu về đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới.

Bộ còn dự kiến yêu cầu giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai, cập nhật thường xuyên môn học, thời lượng, địa điểm, hình thức, danh sách học sinh và học phí để tăng hiệu quả giám sát của xã hội. Trong quy định hiện hành, yếu tố thường xuyên cập nhật không được đề cập.

Dự thảo thông tư cũng quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Theo đó, giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng.

Ngoài ra, UBND cấp xã sẽ quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn, thay vì cấp huyện như trước đây.

Theo Bộ GD&ĐT, những nội dung sửa đổi, bổ sung của thông tư nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm, nhất quán với các quy định tại Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung; Luật Tổ chức chính quyền; Luật Nhà giáo và các luật khác có liên quan.

Ngoài ra, việc sửa đổi cũng góp phần bảo đảm lợi ích hợp pháp và công bằng giữa các giáo viên giảng dạy các bộ môn khác nhau trong nhà trường; giúp học sinh loại bỏ khuynh hướng coi trọng một số môn học, hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục.