Ứng phó với mưa lũ, Đà Nẵng di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Chiều ngày 26/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, toàn khu vực ghi nhận 13 điểm sạt lở, 7 điểm ảnh hưởng khu dân cư và 13 điểm ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mực nước tại cầu Sông Tum (thôn 14, xã Lãnh Ngọc) ngập sâu khoảng 3m, nhiều khu vực ở các xã Trà Linh, Trà Giáp, Trà Tân, Trà My, Trà Leng… bị ngập sâu hoặc sạt lở nặng.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng bị nước lũ cô lập.



Đặc biệt, tuyến QL40B bị sạt taluy dương, chia cắt hoàn toàn giao thông lên các xã phía Tây. Một số điểm nguy hiểm đã được lực lượng công an và dân quân tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân không qua lại.

Tại xã Trà Giáp, sạt lở làm sập tường nhà ông Nguyễn Văn Thiết, 4 người được di dời an toàn. Tại xã Trà Leng, hơn 1.500m3 đất đá sạt xuống tuyến ĐH1, cô lập hoàn toàn khu dân cư thôn 4.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chuyển nhà do ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang huy động 633 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và công an xã tham gia giúp dân di dời tài sản, dựng nơi ở tạm, khắc phục hậu quả bước đầu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My cũng đã cử 19 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ di dời nhân dân thôn Sông Tranh (xã Trà Tân), phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp thời các điểm sạt lở, ngập lụt.

Hiện, các lực lượng tiếp tục túc trực 24/24h tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó tình huống mưa lớn, sạt lở có thể tiếp diễn, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sạt lở trên Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà My, TP Đà Nẵng.

Tính đến 15h ngày 26/10, trên địa bàn thành phố đã sơ tán xen ghép, di dời gần 400 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu tại các xã Trà Linh, Trà Leng, Trà My, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Giáp, Phước Thành, Phước Chánh.

Với các tuyến, quốc lộ 14B bị sạt taluy dương tại Km 1+300 (trái tuyến) gây lấp rãnh, khối lượng khoảng 30m3. Quốc lộ 40B bị sụt lún, gãy đốt cống phía hạ lưu, hư hỏng hạ lưu cống tại Km 72+585 và sạt lở taluy dương tại Km 121+850 (trái tuyến), khối lượng khoảng 500m3. Tuyến đường tỉnh 606 bị sạt lở taluy dương tại Km 65+100 (sạt lở lần 2), khối lượng khoảng 600m3.