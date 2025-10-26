Hà Nội

Xã hội

Ứng phó với mưa lũ, Đà Nẵng di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đến 15h ngày 26/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sơ tán, di dời gần 400 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Thanh Hà

Chiều ngày 26/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, toàn khu vực ghi nhận 13 điểm sạt lở, 7 điểm ảnh hưởng khu dân cư và 13 điểm ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mực nước tại cầu Sông Tum (thôn 14, xã Lãnh Ngọc) ngập sâu khoảng 3m, nhiều khu vực ở các xã Trà Linh, Trà Giáp, Trà Tân, Trà My, Trà Leng… bị ngập sâu hoặc sạt lở nặng.

anh-bai.png
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng bị nước lũ cô lập.

Đặc biệt, tuyến QL40B bị sạt taluy dương, chia cắt hoàn toàn giao thông lên các xã phía Tây. Một số điểm nguy hiểm đã được lực lượng công an và dân quân tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân không qua lại.

Tại xã Trà Giáp, sạt lở làm sập tường nhà ông Nguyễn Văn Thiết, 4 người được di dời an toàn. Tại xã Trà Leng, hơn 1.500m3 đất đá sạt xuống tuyến ĐH1, cô lập hoàn toàn khu dân cư thôn 4.

z71575538836073d1ac5fb5e747eee3276e7855ec202ed-1761477382755682290973.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chuyển nhà do ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang huy động 633 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và công an xã tham gia giúp dân di dời tài sản, dựng nơi ở tạm, khắc phục hậu quả bước đầu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My cũng đã cử 19 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ di dời nhân dân thôn Sông Tranh (xã Trà Tân), phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp thời các điểm sạt lở, ngập lụt.

Hiện, các lực lượng tiếp tục túc trực 24/24h tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó tình huống mưa lớn, sạt lở có thể tiếp diễn, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

sat-lo-tren-quoc-lo-40b-doan-qua-xa-tra-my-tp-da-nang.jpg
Sạt lở trên Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà My, TP Đà Nẵng.

Tính đến 15h ngày 26/10, trên địa bàn thành phố đã sơ tán xen ghép, di dời gần 400 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu tại các xã Trà Linh, Trà Leng, Trà My, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Giáp, Phước Thành, Phước Chánh.

Với các tuyến, quốc lộ 14B bị sạt taluy dương tại Km 1+300 (trái tuyến) gây lấp rãnh, khối lượng khoảng 30m3. Quốc lộ 40B bị sụt lún, gãy đốt cống phía hạ lưu, hư hỏng hạ lưu cống tại Km 72+585 và sạt lở taluy dương tại Km 121+850 (trái tuyến), khối lượng khoảng 500m3. Tuyến đường tỉnh 606 bị sạt lở taluy dương tại Km 65+100 (sạt lở lần 2), khối lượng khoảng 600m3.

Bài liên quan

Xã hội

Học sinh lớp 3 trượt chân rơi xuống cống nước tử vong trong mưa lũ

Trong lúc mưa lớn, một học sinh lớp 3 ở Đà Nẵng ra phía trước nhà chơi, tắm mưa, không may bị cuốn vào đường ống nước dẫn đến tử vong.

Tối 26/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin một học sinh lớp 3 trên địa bàn vừa bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc mưa lớn, em Hồ Minh Đăng (SN 2017, trú nóc Tu Gia, xã Trà Tập) ra phía trước nhà chơi, tắm mưa. Trong lúc chơi đùa, em Đăng không may bị trôi và mắc kẹt trong đường ống nước. Khi được mọi người đưa ra ngoài thì em Đăng đã tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi đêm 23/10.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe ô tô điện ở khu vực cầu Hồng Khê, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, anh Nguyễn Cao Th (SN 1982 ở TP Huế) điều khiển xe ô tô taxi điện BKS 75E-008… chở 1 người khách đi từ đường Đồng Khởi đến số 109 đường Minh Mạng (TP Huế).

Xem chi tiết

Xã hội

Xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, tài xế may mắn thoát nạn

Chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi trên đường Minh Mạng (TP Huế), rất may tài xế đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, tại kiệt 106 Minh Mạng một taxi điện chở khách bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thuỷ Xuân phối hợp Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm, trục vớt phương tiện.

Xem chi tiết

