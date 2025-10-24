Hà Nội

Xã hội

Xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, tài xế may mắn thoát nạn

Chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi trên đường Minh Mạng (TP Huế), rất may tài xế đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, tại kiệt 106 Minh Mạng một taxi điện chở khách bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thuỷ Xuân phối hợp Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm, trục vớt phương tiện.

taxi-dien-bi-lu-cuon-troi-tai-xe-may-man-thoat-nan-17612617672332000615898.jpg
Mưa lớn khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Hoàng Dũng.

Tuy nhiên, đến sáng 24/10, xe vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng động viên tài xế trở về nhà nghỉ ngơi, sẽ tiếp tục tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi.

Trước diễn biến phức của mưa lũ, UBND phường Thủy Xuân khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các khu vực đã được đặt rào chắn và cảnh báo nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắc Ninh: Đêm canh lũ

(Nguồn: VTV1)
#TP Huế #mưa lũ #ô tô #cuốn trôi #tìm kiếm #tài xế

Bài liên quan

Xã hội

Phòng bão số 12, hàng nghìn học sinh ở TP Huế nghỉ học

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, UBND TP Huế đã quyết định cho toàn bộ học sinh ở khu vực thấp trũng nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ngày 22/10, do ảnh hưởng của triều cường và việc điều tiết nước từ các hồ thủy điện, thủy lợi, nhiều khu vực thấp trũng ở TP Huế, gồm: Đan Điền, Hóa Châu, Quảng Điền... đã bị ngập cục bộ. Hiện, chính quyền địa phương đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Cụ thể, tại xã Quảng Điền, có 1.291 học sinh thuộc các trường: mầm non Xuân Dương, Quảng Phước; tiểu học Quảng Phước 2, Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật tạm nghỉ học. Tại xã Hóa Châu, sáng nay có 10 trường (3 mầm non, 5 tiểu học, 2 THCS) cho 2.550 học sinh nghỉ học do nước dâng cao.

Xem chi tiết

Xã hội

Lo ngại nhất của bão số 12 là mưa lớn, kéo dài, có thể gây lũ lớn

Bão số 12 đáng lo ngại nhất là mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, có thể gây lũ lớn trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Sáng 22/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 bão Fengshen và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão, kết nối trực tuyến với các điểm cầu UBND TP Huế, TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

76655.jpg
Quanh cảnh cuộc họp.
Xem chi tiết

