Xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, tài xế may mắn thoát nạn

Chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi trên đường Minh Mạng (TP Huế), rất may tài xế đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, tại kiệt 106 Minh Mạng một taxi điện chở khách bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thuỷ Xuân phối hợp Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm, trục vớt phương tiện.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Hoàng Dũng.

Tuy nhiên, đến sáng 24/10, xe vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng động viên tài xế trở về nhà nghỉ ngơi, sẽ tiếp tục tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi.

Trước diễn biến phức của mưa lũ, UBND phường Thủy Xuân khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các khu vực đã được đặt rào chắn và cảnh báo nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

