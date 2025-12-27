Đột kích 5 tụ điểm đánh bạc trực tuyến ở Khánh Hoà

Nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng thị thực du lịch, thuê nhà dân và căn hộ để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị triệt xoá 5 tụ điểm đánh bạc trực tuyến tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang, bắt 31 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/12, Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt kiểm tra 5 tụ điểm đánh bạc trực tuyến tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang, bắt quả tang nhiều đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cá cược trực tuyến.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều laptop và điện thoại vẫn đang trong quá trình truy cập, thực hiện nhiệm vụ tham gia đánh bạc, lướt các trang tiktok để tăng tương tác…

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tạm giữ 40 laptop, 112 điện thoại di động và đưa 31 đối tượng (30 người Trung Quốc, 1 người Việt Nam) về trụ sở để điều tra.

Trang cá cược trực tuyến của nhóm đối tượng.

Được biết, các đối tượng sử dụng thị thực du lịch, thuê nhà dân và căn hộ để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Nhiều trường hợp không đăng ký, khai báo tạm trú theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

