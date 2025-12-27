Hà Nội

Tận mục 6 đồng xu bạc thế kỷ 13, danh tính người đúc gây bất ngờ

Kho tri thức

Sáu đồng xu bạc thế kỷ 13 được tìm thấy ở Berlin. Những đồng xu này được đúc bởi hai vị Hầu tước cùng cai trị Brandenburg-Salzwedel là Otto IV và Otto V.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật quảng trường cổ nhất Berlin, nước Đức, Molkenmarkt, các chuyên gia đến từ Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là sáu đồng xu cổ làm bằng chất liệu bạc nguyên chất. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin.
Về cơ bản, chúng có niên đại thuộc thế kỷ 12-13 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin.
Tiến sĩ Christoph Rauhut, Giám đốc Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin, kiêm người phụ trách bảo tồn quốc gia cho biết: “Những đồng xu bạc này được đúc bởi hai vị Hầu tước cùng cai trị Brandenburg-Salzwedel là Otto IV và Otto V (năm 1.260-1.293 Sau Công Nguyên)”. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin.
Mặt trước đồng xu bạc khắc hình vị bá tước đứng giữa hai tòa tháp mái vòm. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin.
Mặt sau khắc hình một con đại bàng đội vương miện. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin.
Tiến sĩ Christoph Rauhut cho biết: “Những đồng tiền xu bạc được tìm thấy là minh chứng quan trọng cho sự củng cố thành phố Berlin thời trung cổ vào thế kỷ 13”. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch sử bang Berlin.
