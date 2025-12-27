Hà Nội

Xã hội

Thuê xe tải đổ chất thải rắn ra môi trường, một người đàn ông bị khởi tố

Thuê xe tải chở chất thải rắn xây dựng đổ ra môi trường, một người đàn ông ở tỉnh Hưng Yên đã bị khởi tố.

Hải Ninh

Ngày 27/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Tổ dân phố Thanh Miếu, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với P.V.Đ (trú tại thôn Thái Hạc, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

888.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trước đó ngày 17/11, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Vũ Phúc tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực đất trống giáp lề đường thuộc địa phận Tổ dân phố Thanh Miếu, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên.

Tại hiện trường, phát hiện 3 xe ô tô tải đang đổ chất thải rắn xây dựng (gồm gạch, đá, bùn, sắt, đất lẫn các loại tạp chất chưa qua phân loại) trực tiếp xuống khu đất.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai trong số các đối tượng xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Quá trình làm việc, ông Đ khai nhận không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải. Khu đất nêu trên mà ông Đ đổ chất thải không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải. Chất thải tại đây chủ yếu là trạc phá dỡ, gồm các thành phần nguy cơ ô nhiễm như bùn, kim loại,...

Ngoài ra, các lái xe cũng khai nhận được ông Đ thuê chở chất thải rắn xây dựng từ công trình về đổ vào khu vực đất trống giáp lề đường hướng Đông Nam vòng xuyến ngã ba giao giữa đường Chu Văn An và đường vành đai phía Nam, hướng Đông đi phường Trần Lãm, hướng Tây đi Uỷ ban Nhân dân phường Vũ Phúc, hướng Bắc đi đường Quang Trung, thuộc địa phận Tổ dân phố Thanh Miếu, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên.

Hành vi đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường gây bức xúc trong dư luận, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Xã hội

Người thả chó dữ tấn công hàng xóm ở Hà Nội sẽ bị xử sao?

Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đang xác minh, xử lý vụ người đàn ông thả chó dữ vào đám đông khiến một người phụ nữ bị chó tấn công.

Sự việc xảy ra chiều 25/12 tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân. Theo clip ghi lại cho thấy, thời điểm trên hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa đường.

Lúc này, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn, hung dữ, không xích, không đeo rọ mõm. Sau đó, người này có hành vi đẩy con chó về phía hai người đang va chạm, xô xát. Con chó sau đó lao vào cắn một người phụ nữ đang đứng khiến người này ngã ra đường, phải nhập viện. Đáng chú ý, khi người phụ nữ bị chó tấn công, chủ chó không có hành vi quản chó, thậm chí còn ngăn cản người khác cứu giúp. Sự việc được cho bắt nguồn từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai nhà hàng xóm.

Xem chi tiết

