Ghi nhận ca tử vong do bệnh dại tại Đồng Nai

Một bệnh nhân ở Đồng Nai tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn, do chủ quan không tiêm phòng và không xử lý đúng vết thương.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai), trên địa bàn phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại, hiện chưa xác định được nguồn lây.

Bệnh nhân là Đ.T.T.N. (sinh năm 1974, ngụ tổ 13, khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, ngày 15/12, bệnh nhân có dấu hiệu lạnh tay chân, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để khám và nhập viện. Đến sáng ngày 16/12, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với triệu chứng buồn nôn, nôn ra thức ăn, đau thượng vị, vã mồ hôi, tay chân lạnh, sợ lạnh, sợ gió, nhổ nước bọt nhiều và được chẩn đoán: theo dõi bệnh dại, viêm mô bào tay phải, trào ngược dạ dày - thực quản. Đến 14h40 ngày 16/12, do tiên lượng nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về và bệnh nhân tử vong lúc 21h30 cùng ngày.

Theo kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, khoảng tháng 9/2025, bệnh nhân đang ở nhà thì có một con chó lạ vào nhà, bệnh nhân xua đuổi chó ra ngoài thì bị cắn ở ngón cái bàn tay phải, vết thương nông, chảy máu ít. Sau đó, bệnh nhân đi bốc thuốc nam gần nhà để uống mà không rửa vết thương bằng xà phòng, không tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng bệnh dại. Con chó thuộc giống chó cảnh, lông xù, màu trắng, tầm 2-3kg. Tại thời điểm cắn, con chó đã có biểu hiện bệnh dại (lè lưỡi, chảy nước dãi). Sau khi cắn và bị xua đuổi, con chó chạy đi mất, không theo dõi được.

CDC Đồng Nai nhận định, đây là trường hợp tử vong do bệnh dại với những triệu chứng lâm sàng điển hình, chó cắn người có biểu hiện nghi dại rõ. Bệnh nhân chủ quan khi cho rằng bị chó cảnh, chó nhỏ cắn, liếm, vết thương nhẹ sẽ không có nguy cơ bị bệnh dại nên không khai báo với người thân và không đến cơ sở y tế tiêm phòng. Nguồn gốc lây nhiễm bệnh dại chưa xác định được, trong khu vực nơi bệnh nhân sinh sống hiện còn nhiều chó thả rông, không rọ mõm và chưa được tiêm phòng đầy đủ, làm tăng nguy cơ có thêm người bị cắn hoặc vật nuôi nhiễm bệnh trong quá trình di chuyển của con chó nghi dại.

Trước tình hình đó, CDC Đồng Nai khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dại; khi bị chó, mèo cào, cắn không tự bốc thuốc nam uống, mà phải rửa vết thương bằng nước sạch bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường, đặc biệt phải đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ tiêm huyết thanh, vắc xin phòng ngừa bệnh dại dù bị vết thương nhẹ. Không chủ quan chó con, chó cảnh, chó nhà cắn thì không có nguy cơ bị mắc bệnh dại. Khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện lạ, hung dữ, hãy báo ngay chính quyền địa phương để được hỗ trợ, không tự ý xử lý con vật và các con vật có tiếp xúc.