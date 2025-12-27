Hà Nội

Xã hội

Xử lý lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, gây tai nạn ở Thái Nguyên

Người đàn ông đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, bất ngờ đánh lái sang làn đường ngược chiều và va chạm với ô tô con.

Gia Đạt

Ngày 27/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 12h00, ngày 26/12/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường QL1B (thuộc Tổ 1, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe mô tô biển kiểm soát 20M8-181…do một nam giới điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

capture.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, bất ngờ đánh lái sang làn đường ngược chiều và va chạm với xe ô tô con BKS: 20A - 728….đi theo chiều ngược lại. Hậu quả: Người điều khiển xe mô tô xây xát nhẹ, xe mô tô hư hỏng nhẹ, xe ô tô hư hỏng phần đầu xe bên trái.

Hành vi liều lĩnh của lái xe không chỉ thể hiện thái độ coi thường pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của những người tham gia giao thông khác. Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra và xác định lái xe mô tô là Đ.M.T, sinh năm 1982, trú tại Tổ dân phố Đồng Bẩm, phường Linh Sơn vi phạm nồng độ cồn 0,784 mg/1 lít khí thở, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người kiểm soát giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, hợp tác khi làm việc với lực lượng chức năng. Mọi hành vi cản trở, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
#lái xe #Thái Nguyên #tai nạn #giao thông #cảnh sát #xe máy

