Xã hội

Cảnh sát 113 Phú Thọ hỗ trợ 3 trẻ em Hà Nội đi lạc đường về với gia đình

Ba trẻ em đi xe đạp điện lạc từ xã Vật Lại (Hà Nội) sang Phú Thọ được lực lượng Cảnh sát 113 hỗ trợ tìm về gia đình.

Nguyễn Hinh

Ngày 27/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội Cảnh sát 113 vừa bàn giao 3 trẻ em trú tại xã Vật Lại (Hà Nội) bị lạc đường về với gia đình.

img-1717.jpg
Cảnh sát 113 Phú Thọ xác minh nhân thân các cháu nhỏ đi lạc. Ảnh: CA

Khoảng 18h30 ngày 25/12, 3 cháu nhỏ gồm Phùng Văn H. (SN 2010), Phùng Văn T. (SN 2018) và Phùng Quang H. (SN 2010), cùng trú tại xã Vật Lại, TP Hà Nội tìm đến trụ sở Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Phú Thọ) để nhờ hỗ trợ do bị lạc đường.

Tại thời điểm tiếp nhận, các cháu trong tình trạng hoang mang, lo lắng do không liên lạc được với người thân. Cán bộ Đội Cảnh sát 113 đã nhanh chóng trấn an tinh thần, cung cấp đồ ăn, nước uống và khẩn trương xác minh thông tin cư trú.

Qua phối hợp xác minh, lực lượng chức năng đã liên hệ được với chị Phùng Thị H. (mẹ của cháu Phùng Quang H.). Theo gia đình, chiều cùng ngày, các cháu tự đi xe đạp điện từ xã Vật Lại sang khu vực Việt Trì chơi, do không thông thạo địa hình nên bị lạc đường.

Đội Cảnh sát 113 đã thực hiện các thủ tục bàn giao người cùng tài sản, phương tiện cho gia đình theo đúng quy định.

Xúc động trước sự tận tâm của các chiến sĩ công an, đại diện gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Phú Thọ.

