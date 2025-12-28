Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hà Nội nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ IV

Công an TP Hà Nội vinh dự vừa được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và phát động đợt thi đua "Ba nhất" .

Gia Đạt

Chiều 27/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mừng công đón nhận danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân" lần thứ IV và Phát động đợt thi đua "Ba nhất" phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ Nhân dân.

6.jpg
Sáng 27/12, tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Công an TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 và những thành tích, chiến công mà cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua.

4.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, những kết quả, thành tích đó khẳng định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kéo giảm tội phạm và duy trì môi trường, vị thế thành phố vì hòa bình đã được thế giới và du khách nước ngoài công nhận. Chính những điều này là động lực rất quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với 4 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với sự đoàn kết, thống nhất, Công an TP Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tạo ra những kỳ tích, những dấu ấn mới trên các mặt công tác và đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

45.jpg
Lãnh đạo Công an Thành phố tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, việc Công an TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 là sự khẳng định sinh động cho truyền thống anh hùng, cho bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao cả và sự cống hiến bền bỉ của lực lượng Công an Thủ đô.

Theo ông Thắng, cùng với tư duy đổi mới sáng tạo, lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ, Công an TP Hà Nội đã đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính góp phần xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, minh bạch, hiệu quả", Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội chia sẻ, những kết quả Công an TP Hà Nội đạt được không chỉ phản ánh sự tiến bộ về công nghệ mà quan trọng hơn là thể hiện tinh thần Công an vì Nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng an ninh, an toàn, văn minh và thân thiện.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được đón nhận vừa là niềm tự hào, vừa là mệnh lệnh chính trị, đồng thời cũng là động lực mạnh mẽ thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, cống hiến, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

5.jpg
Các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm.

Để thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững tinh thần tận tuỵ, trách nhiệm, lấy sự hài lòng, tin tưởng của Nhân dân làm thước đo đối với chất lượng, hiệu quả công tác, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát động đợt thi đua 100 ngày "Ba nhất", phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ Nhân dân.

#Công an Hà Nội #Anh hùng lực lượng vũ trang #đảng #nhà nước #thi đua

Bài liên quan

Xã hội

Hành trình đến Đại hội Thi đua yêu nước của Trưởng bản Mùa A Thi

Từ lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, anh Mùa A Thi được lựa chọn, giới thiệu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Từ những lối mòn cheo leo giữa đại ngàn đến hội trường trang trọng của Đại hội Thi đua yêu nước, hành trình của Trưởng bản Mùa A Thi là câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự tận tụy vì cộng đồng...

TẤM GƯƠNG DŨNG CẢM TRONG CƠN LŨ DỮ

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Ngày 25/12, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.

Để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện cụ thể như sau:

6.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ngày 28/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030.

Đây sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và giới luật gia cả nước.

Trước khi bắt đầu phiên làm việc chính thức, đại hội dành phút tưởng niệm đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tử vong do bão lũ và tiến hành quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới