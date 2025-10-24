Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi đêm 23/10.

Hạo Nhiên

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe ô tô điện ở khu vực cầu Hồng Khê, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, anh Nguyễn Cao Th (SN 1982 ở TP Huế) điều khiển xe ô tô taxi điện BKS 75E-008… chở 1 người khách đi từ đường Đồng Khởi đến số 109 đường Minh Mạng (TP Huế).

z7151194066917c631ea81a7277cda0e74e1effe738507-1761300733667697629511.jpg
Xe ô tô điện được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 200m.

Khi đi đến vị trí trên thì xe hỏng máy, gặp lúc mưa to, nước nguồn đổ về dâng lên nhanh.

Phát hiện sự việc, lái xe đã nhanh chóng mở cửa cho khách thoát ra ngoài. Ngay sau đó, lái xe cũng kịp thoát ra trước khi chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được thông tin, UBND phường Thủy Xuân đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17h ngày 14/10, chiếc xe được tìm thấy ở cầu Hồng Khê cách vị trí gặp nạn khoảng 200m.

>>> Xem thêm video lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giúp dân khắc phục mưa lũ.

(Nguồn: TTXVN)
#Ô tô #nước lũ #Cuốn trôi #TP Huế #tìm thấy

