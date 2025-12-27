Hà Nội

Xã hội

Va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), khiến một người tử vong.

Hạo Nhiên

Khoảng 11h35' ngày 27/12, xe ô tô đầu kéo mang BKS 38A - 683.56 kéo theo rơ-móoc mang BKS 38R - 023.15 chở cát xây dựng di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam.

Khi lưu thông tới Km773+700, thuộc địa phận thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 37E1 - 154.72 do ông N.V.L. (SN 1964, trú xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) cầm lái.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông L. ngã ra đường dẫn tới tử vong, còn xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời phối điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

