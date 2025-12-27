Hà Nội

Xã hội

Nguyên nhân vụ tai nạn lật xe từ thiện 9 người chết ở Lào Cai

Tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo về vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở xã Phình Hồ làm 9 người chết.

Nguyễn Hinh

Khoảng 7h45 ngày 27/12, tại Km34+800 tuyến đường nối Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

hien-truong-lat-xe.jpg
Tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai, nhiều người tử vong. Ảnh: CTV

Xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-614.06, loại 29 chỗ, nhãn hiệu THACO, do ông Đỗ Đăng Thịnh (SN 1960, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người từ Hà Nội đến điểm trường Tà Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ thì gặp nạn.

Hậu quả vụ tai nạn làm 8 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện, 9 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, trong đó có 2 trường hợp bị xây xước nhẹ, còn tỉnh táo.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện bất ngờ mất phanh khi xuống dốc, dẫn đến lật xe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Công văn số 339-CV/TU chỉ đạo khắc phục hậu quả.

UBND tỉnh phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

