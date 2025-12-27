Khởi tố thêm nhóm đối tượng sai phạm xử lý sự cố sạt lở kè ở Hưng Yên

Ngày 27/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Công ty TNHH Hồng Quang Hưng; Trần Trịnh Trọng – Chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (nguyên chuyên viên Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thuỷ lợi – Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) cùng về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Quang Huy – Trưởng phòng Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thuỷ lợi (trực thuộc Trường Đại học thuỷ lợi) và Nguyễn Đức Thuận – nguyên điều hành hạt quản lý đê huyện Phù Cừ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can trên bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên cũ).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Hồng và Trần Trịnh Trọng đã thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán đối với gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án Công trình, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. Các đối tượng Nguyễn Quang Huy với vai trò là Giám sát trưởng, Nguyễn Đức Thuận với vai trò điều hành Hạt quản lý đê song đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, xác minh vụ việc vi phạm trong quá trình thi công công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè tại xã Nguyên Hoà, tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống thiên tai - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công ty quốc tế Hoà Nam - đơn vị thi công xây lắp cùng đơn vị tư vấn giám sát đã thông đồng, dàn xếp trong việc lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu thanh toán khống khối lượng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè tại xã Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Vào ngày 15/4/2025 và ngày 15/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.