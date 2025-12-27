Hà Nội

Nghi vấn về việc UAV Geran-2 mang tên lửa R-60 bắn hạ trực thăng Ukraine

Quân sự

Nghi vấn về việc UAV Geran-2 mang tên lửa R-60 bắn hạ trực thăng Ukraine

Thông tin về việc UAV Geran-2 của Nga mang tên lửa không đối không R-60, bắn hạ trực thăng Mi-24 trong không chiến đã được xác nhận.

Tiến Minh
Thông tin về việc Không quân Ukraine mất một máy bay trực thăng vũ trang Mi-24 đã được xác nhận. Vụ việc này, đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông Ukraine, vì phi công lái chiếc Mi-24 này, là Anh hùng Ukraine, Oleksandr Shemet.
Theo các thông tin mới nhất, chiếc Mi-24 cất cánh từ một sân bay "để đánh chặn các mục tiêu trên không" vào tuần trước. Tuy nhiên, thay vào đó, nó lại trở thành mục tiêu, khi bị trúng hỏa lực tên lửa không đối không ở vùng Cherkasy. Xác trực thăng và thi thể phi hành đoàn, đã được lực lượng cứu hộ Ukraine tìm thấy.
Theo các nguồn tin của Ukraine, chiếc Mi-24 đã va chạm với một máy bay không người lái Geranium của Nga, trên không vào ngày 17/12. Tuy nhiên, thông tin này đang bị các chuyên gia tranh cãi, khi cho rằng, chiếc trực thăng xấu số này, có thể đã bị trúng hỏa lực từ UAV Geranium của Nga.
Tờ Kyiv Post gần đây đăng tải, loại UAV Gerannium của Nga, đã được xác nhận có thể được trang bị tên lửa không đối không tầm nhiệt R-60. Với tên lửa loại này dưới bụng của UAV, máy bay chiến đấu và trực thăng của Ukraine làm nhiệm vụ đánh chặn, có thể trở thành mục tiêu.
Truyền thông Ukraine đưa tin, phi công Anh hùng Ukraine, Oleksandr Shemet, 55 tuổi đã thiệt mạng; Shemet đã tốt nghiệp Trường Hàng không Quân sự Cao cấp Syzran và cũng tham gia vào cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" (ATO) ở Donbass vào năm 2014 - 2015.
Phi công Shemet, được Nhà nước Ukraine phong tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine vì cuộc không kích vào Mariupol, khi đó đang bị quân Nga bao vây vào đầu năm 2022. Vào thời điểm đó, một số nguồn tin đã viết về chiến dịch trực thăng vận, mục đích là để giải cứu một số nhân vật cấp cao.
Khi đó có ý kiến ​​cho rằng, một trong những nhân vật này có thể là một tướng NATO. Thông tin này chưa được xác nhận chính thức, mặc dù nó vẫn là điều không thể phủ nhận. Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine, Shemet đã bay vận chuyển vật tư y tế đến Azovstal trên trực thăng Mi-17 vào năm 2022, bằng cách bay cực thấp.
Trong những ngày qua, Nga đang tăng cường tấn công lãnh thổ Ukraine bằng UAV tấn công và tên lửa. Cho đến nay, lực lượng phòng không Ukraine đã lập đồ, thống kê được khoảng đường bay 135 UAV. Theo những bản đồ này, số lượng UAV lớn nhất được ghi nhận ở miền bắc Ukraine, bay qua vùng Chernihiv và tấn công các mục tiêu ở Rivne, miền tây Ukraine.
Cộng đồng mạng ở Rivne cho biết, vũ khí tấn công của Nga đã vươn tới miền tây Ukraine. Các nguồn thông tin cho biết, UAV của Nga đã tiếp cận các quận của thủ phủ khu vực Severny, Yubileyny và Zoloteiv. Theo một số nguồn tin, một trong những mục tiêu bị UAV Geran "ghé thăm", là công ty Rivnegaz, nhà cung cấp khí đốt cho khu vực.
Vào khoảng 6 giờ sáng, có thông tin cho biết thành phố Rivne và khu vực xung quanh bị mất điện một phần; một trạm biến áp lớn đã bị tấn công. UAV tấn công của Nga cũng đang bay qua vùng Chernihiv. Một nhà máy điện ở Pryluky đã bị tấn công bằng UAV Geran-2; thành phố Pryluky nằm gần đường cao tốc Kiev-Sumy.
Trong khi đó, các thông tin về nhiều cuộc không kích ở miền nam Ukraine đang được xác nhận, chủ yếu nhắm vào các mục tiêu của Ukraine ở vùng Odessa. Người đứng đầu chính quyền Odessa, ông Kiper, đã viết trên mạng xã hội, về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng cảng và một tàu chở hàng dân sự.
Con tàu bị tấn công tại cảng, được Nga cho là đang vận chuyển một lô hàng quân sự cho Quân đội Ukraine, cập cảng Odessa vào ngày hôm trước. Sau cuộc không kích, một đám cháy đã bùng phát trên tàu. Truyền thông Nga cũng cho biết, trước đêm Giáng sinh, nhiều mục tiêu của Ukraine, đã bị tấn công từ Balakleya đến Izmail và Reni.
Có thể nhận thấy, Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine tại nhiều khu vực. Các cuộc tấn công không chỉ được thực hiện bằng UAV tấn công hay tên lửa, mà còn bằng máy bay chiến đấu. Các nguồn tin công khai của Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng tên lửa phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.
Một mục tiêu đã bị tấn công tại thị trấn Lozovaya, Balakliya thuộc vùng Kharkov, cũng như tại chính thành phố Kharkov. Trong khi các vụ tấn công bằng UAV Geran-2 đã được ghi nhận ở các vùng Zhytomyr và Cherkasy. Các vụ nổ đã được báo cáo tại thành phố Konotop thuộc tỉnh Sumy và ở Shostka.
Theo các nguồn tin mới nhất, bất chấp kỳ nghỉ Giáng sinh, các cơ sở nhiên liệu và năng lượng cũng như các kho hàng của Ukraine đã bị tên lửa và UAV Geranium của Nga tấn công mãnh liệt. Một loạt các cuộc tấn công đã nhắm vào các mục tiêu ở vùng Odessa, các cảng Reni và Izmail. Có thông tin về một vụ cháy trên một trong các tàu đang dỡ hàng tại cảng.
Các vụ nổ dữ dội cũng đang được nghe thấy ở khu vực Zaporizhzhia vẫn do Ukraine kiểm soát. Pháo phản lực Tornado của Nga đang hoạt động tích cực ở đó, phá hủy các phương tiện của Ukraine được sử dụng để vận chuyển quân và vũ khí về phía Huliaipole, nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Hiện một phần đáng kể của Huliaipole đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Tiến Minh
Topwar
#Phi công Ukraine tử nạn #UAV #Geran-2 #Odessa #Nga tấn công Odessa #UAV Geran-2

