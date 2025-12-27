Hà Nội

Mỹ nhân Việt được mong chờ lên xe hoa năm 2026

Băng Di và Thanh Khoa là hai mỹ nhân Việt được nửa kia của mình cầu hôn trong năm 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tháng 10/2025, , Băng Di nhận lời cầu hôn của doanh nhân Justin Chiêm. Khoảnh khắc ấy không phô trương nhưng đủ khiến người hâm mộ xúc động. Ảnh: FB Băng Di.
Tháng 10/2025, , Băng Di nhận lời cầu hôn của doanh nhân Justin Chiêm. Khoảnh khắc ấy không phô trương nhưng đủ khiến người hâm mộ xúc động. Ảnh: FB Băng Di.
Băng Di chia sẻ trên Vietnamnet về màn cầu hôn: "Cảm xúc trong tôi hồi hộp. Tính tôi trước giờ hướng nội, chưa từng có những trải nghiệm này nên khó diễn tả bằng lời”. Ảnh: FB Băng Di.
Băng Di chia sẻ trên Vietnamnet về màn cầu hôn: "Cảm xúc trong tôi hồi hộp. Tính tôi trước giờ hướng nội, chưa từng có những trải nghiệm này nên khó diễn tả bằng lời”. Ảnh: FB Băng Di.
Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt sau màn cầu hôn, Băng Di cho biết, kết hôn là điều nên làm cho mối tình kéo dài gần 10 năm của cô. Ảnh: FB Băng Di.
Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt sau màn cầu hôn, Băng Di cho biết, kết hôn là điều nên làm cho mối tình kéo dài gần 10 năm của cô. Ảnh: FB Băng Di.
Sau khi lập gia đình, Băng Di vẫn tiếp tục làm nghề. “Hôn nhân là niềm vui, nhưng quan trọng là cả hai tôn trọng không gian riêng của nhau. Tôi không đặt kỳ vọng quá nhiều, mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên, yêu và sống có trách nhiệm với nhau”, nữ diễn viên trải lòng. Ảnh: FB Băng Di.
Sau khi lập gia đình, Băng Di vẫn tiếp tục làm nghề. “Hôn nhân là niềm vui, nhưng quan trọng là cả hai tôn trọng không gian riêng của nhau. Tôi không đặt kỳ vọng quá nhiều, mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên, yêu và sống có trách nhiệm với nhau”, nữ diễn viên trải lòng. Ảnh: FB Băng Di.
Nghệ sĩ Việt Hương cho biết sẽ tặng Băng Di và bạn trai cặp nhẫn kim cương xem như món quà chúc phúc từ vợ chồng Việt Hương. Chính Việt Hương là người động viên Băng Di sớm kết hôn. Ảnh: FB Băng Di.
Nghệ sĩ Việt Hương cho biết sẽ tặng Băng Di và bạn trai cặp nhẫn kim cương xem như món quà chúc phúc từ vợ chồng Việt Hương. Chính Việt Hương là người động viên Băng Di sớm kết hôn. Ảnh: FB Băng Di.
Thanh Khoa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019, vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô nhận lời cầu hôn từ nửa kia vào năm 2025. Ảnh: FB Thanh Khoa.
Thanh Khoa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019, vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô nhận lời cầu hôn từ nửa kia vào năm 2025. Ảnh: FB Thanh Khoa.
Thanh Khoa cho biết, bạn trai kiên nhẫn tỏ tình với cô 3 lần trong 5 năm gắn bó. Ảnh: Dân Việt.
Thanh Khoa cho biết, bạn trai kiên nhẫn tỏ tình với cô 3 lần trong 5 năm gắn bó. Ảnh: Dân Việt.
Phía bạn trai Thanh Khoa nhắn nhủ người đẹp: “Anh cảm ơn em đã nhận lời cầu hôn của anh! Đây là một khoảnh khắc đặc biệt, và anh rất trân trọng tình yêu và sự ủng hộ của em. Chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp trong tương lai”. Ảnh: FB Thanh Khoa.
Phía bạn trai Thanh Khoa nhắn nhủ người đẹp: “Anh cảm ơn em đã nhận lời cầu hôn của anh! Đây là một khoảnh khắc đặc biệt, và anh rất trân trọng tình yêu và sự ủng hộ của em. Chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp trong tương lai”. Ảnh: FB Thanh Khoa.
Nhiều khán giả mong đợi Thanh Khoa sẽ sớm lên xe hoa. Ảnh: FB Thanh Khoa.
Nhiều khán giả mong đợi Thanh Khoa sẽ sớm lên xe hoa. Ảnh: FB Thanh Khoa.
