Xã hội

Nguyên nhân vụ tràn dầu tại kho xăng dầu Quảng Ngãi

Liên quan đến vụ tràn dầu tạitỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Phạm Minh Nhật, Phó Cục trưởng Cục xăng dầu đã nói về nguyên nhân vụ việc và phương hướng khắc phục sự cố.

Theo Phạm Cường/TTXVN
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Theo Đại tá Phạm Minh Nhật, kho xăng dầu của đơn vị đang thi công giai đoạn cuối. Nhà thầu thi công lắp đặt, bàn giao công nghệ là Công ty dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi (PTSC). Ngày 24/12/2025, đơn vị nhà thầu thi công đã thuê Công ty trách nhiệm hữu hạn tự động hóa và hệ thống điều khiển tích hợp kiểm định đồng hồ lưu lượng lần đầu sử dụng trong quá trình nhập nhiên liệu diesel. Do hiệp đồng thao tác kiểm định của nhà thầu chưa chặt chẽ, dẫn tới một lượng dầu theo đường ống thu gom ra phân khu xử lý nước thải.

Thời điểm xảy ra sự cố gặp mưa lớn, bể chứa bị tràn chảy vào hệ thống cống thoát nước mặt của kho và các kênh mương dẫn nước đến sông Đầm và Bàu Cá Cái. Sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân quanh khu vực.

Đại tá Phạm Minh Nhật, Phó Cục trưởng Cục xăng dầu thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về nguyên nhân vụ việc và phương hướng khắc phục sự cố. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Đại tá Phạm Minh Nhật, Phó Cục trưởng Cục xăng dầu thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về nguyên nhân vụ việc và phương hướng khắc phục sự cố. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Theo Đại tá Phạm Minh Nhật, dầu tràn ra môi trường là dầu diesel. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã phối hợp, huy động phương tiện cùng 200 người sử dụng phao quây, giấy thấm dầu triển khai thấm hút dầu. Bên cạnh đó, đơn vị sử dụng chế phẩm sinh học trung hòa, hoàn trả chất lượng đất, nước và môi trường như trước.

Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục xăng dầu cho biết, kho xăng dầu vẫn đang được thi công, chưa nhận bàn giao. Tuy nhiên, với trách nhiệm khi sự cố xảy ra, đơn vị cố gắng ngăn ngừa dầu tràn, xác định mức độ thiệt hại, hoàn thành khắc phục hậu quả trước ngày 31/12/2025.

Cục xăng dầu cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ lỗi vi phạm để xảy ra sự cố tràn dầu, xử lý theo quy định, đền bù thỏa đáng cho người dân.

