Cận cảnh nút giao hầm chui Giải Phóng- Kim Đồng sau dỡ rào thi công

Xã hội

Ngày 25/12/2025, nhà thầu thi công dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng đã tháo dỡ hàng rào công trường, hoàn trả mặt bằng.

Thiên Anh
Nút giao Giải Phóng – Kim Đồng sau khi tháo dỡ hàng rào công trường.
Mặt bằng nút giao được hoàn trả, nút giao thông thoáng trở lại.
Trung tâm nút giao Giải Phóng-Kim Đồng dự án hầm chui Vành đai 2,5 chính thức được tháo dỡ hàng rào từ ngày 25/12/2025.
Suốt 2 năm qua hàng rào thi công hầm chui mọc lên khiến giao thông khu vực luôn ùn ứ vào giờ cao điểm
Không gian lưu thông mở rộng, bố trí thêm các làn xe mới, giảm áp lực giao thông giờ cao điểm. Phương tiện di chuyển thuận lợi trên trục đường Giải Phóng.
Một số hạng mục dự án vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.
Công nhân đang khẩn trương thi công trên mặt đường Giải Phóng lối rẽ vào phố Kim Đồng.
Công nhân đang thi công dải phân cách lối lên xuống hầm chui phía đường Giải Phóng.
Thi công lắp đường tiêu thoát nước cho hầm chui.
Lối lên xuống hầm chui đang được thảm nhựa.
Hầm chui Vành đai 2,5 là công trình trọng điểm khu vực phía Nam Hà Nội. Công trình góp phần từng bước hoàn thiện tuyến Vành đai 2,5 và giảm xung đột, ùn tắc giao thông sau khi dự án hoàn thành.
Theo Đ.Hưng/VOV.VN
