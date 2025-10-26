Học sinh lớp 3 trượt chân rơi xuống cống nước tử vong trong mưa lũ

Trong lúc mưa lớn, một học sinh lớp 3 ở Đà Nẵng ra phía trước nhà chơi, tắm mưa, không may bị cuốn vào đường ống nước dẫn đến tử vong.

Tối 26/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin một học sinh lớp 3 trên địa bàn vừa bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc mưa lớn, em Hồ Minh Đăng (SN 2017, trú nóc Tu Gia, xã Trà Tập) ra phía trước nhà chơi, tắm mưa. Trong lúc chơi đùa, em Đăng không may bị trôi và mắc kẹt trong đường ống nước. Khi được mọi người đưa ra ngoài thì em Đăng đã tử vong.

Chiều 26/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng gây ra nhiều vụ sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Tập, từ đêm 25 đến hôm nay (26/10), trên địa bàn xã có mưa rất lớn, kéo dài liên tục. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã xuất hiện sạt lở, chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện tại, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn đang có mưa rất lớn, nhất là tại các xã vùng núi. Theo số liệu cập nhật lúc 18h chiều 26/10, lưu lượng nước đổ về thủy điện Sông Tranh 2 lên tới hơn 4.281 m3/giây, thủy điện này xả lũ hơn 3.335 m3/giây; lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 4 (thủy điện cuối cùng trong hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Thu Bồn) lên tới hơn 7.450 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng hơn 7.200 m3/giây.

