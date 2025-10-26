Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Học sinh lớp 3 trượt chân rơi xuống cống nước tử vong trong mưa lũ

Trong lúc mưa lớn, một học sinh lớp 3 ở Đà Nẵng ra phía trước nhà chơi, tắm mưa, không may bị cuốn vào đường ống nước dẫn đến tử vong.

Thanh Hà

Tối 26/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin một học sinh lớp 3 trên địa bàn vừa bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc mưa lớn, em Hồ Minh Đăng (SN 2017, trú nóc Tu Gia, xã Trà Tập) ra phía trước nhà chơi, tắm mưa. Trong lúc chơi đùa, em Đăng không may bị trôi và mắc kẹt trong đường ống nước. Khi được mọi người đưa ra ngoài thì em Đăng đã tử vong.

anh-bai.png
Chiều 26/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng gây ra nhiều vụ sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Tập, từ đêm 25 đến hôm nay (26/10), trên địa bàn xã có mưa rất lớn, kéo dài liên tục. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã xuất hiện sạt lở, chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện tại, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn đang có mưa rất lớn, nhất là tại các xã vùng núi. Theo số liệu cập nhật lúc 18h chiều 26/10, lưu lượng nước đổ về thủy điện Sông Tranh 2 lên tới hơn 4.281 m3/giây, thủy điện này xả lũ hơn 3.335 m3/giây; lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 4 (thủy điện cuối cùng trong hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Thu Bồn) lên tới hơn 7.450 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng hơn 7.200 m3/giây.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thái Nguyên cảnh báo ngập lụt trên địa bàn:

(Nguồn: VTV1)
#Đà Nẵng #học sinh #nước lũ #tử vong #mưa lớn

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi đêm 23/10.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe ô tô điện ở khu vực cầu Hồng Khê, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, anh Nguyễn Cao Th (SN 1982 ở TP Huế) điều khiển xe ô tô taxi điện BKS 75E-008… chở 1 người khách đi từ đường Đồng Khởi đến số 109 đường Minh Mạng (TP Huế).

Xem chi tiết

Xã hội

Xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, tài xế may mắn thoát nạn

Chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi trên đường Minh Mạng (TP Huế), rất may tài xế đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, tại kiệt 106 Minh Mạng một taxi điện chở khách bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thuỷ Xuân phối hợp Đội cứu hộ 0 đồng tổ chức tìm kiếm, trục vớt phương tiện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới