Hạ cánh khẩn cấp, máy bay đâm vỡ trụ nước cứu hỏa bên đường

Theo đó, một chiếc máy bay hạng nhẹ do bất ngờ gặp sự cố đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống đường phố. Do đang trong giờ trưa nên may mắn đường phố rất vắng các phương tiện qua lại.

Phi công đã cố gắng hết sức để hạ cánh xuống mặt đường, tránh va phải đoàn tàu hỏa chở hàng đang di chuyển gần đó. Có thể thấy, khi tiếp đất, cả 2 cánh của chiếc máy bay đều xảy ra va chạm.

Cánh bên trái của chiếc máy bay đụng trúng khiến thân cây xanh bên hè đường đổ gục. Chưa hết, cánh bên phải quẹt trúng trụ cứu hỏa khiến vòi vỡ tung, nước bắn cao lên không trung.

Các lực lượng chuyên trách địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Được biết, lúc xảy ra tai nạn, trên máy bay có 2 người, cả 2 đều bị thương và đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra y tế.

Hậu quả của vụ va chạm đã khiến cho chiếc máy bay bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.