Bàng hoàng hố tử thần 'nuốt chửng' dàn ô tô ở Trung Quốc

Một hố tử thần khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện trên một con đường ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào tối 23/11 và "nuốt chửng" nhiều ô tô đang di chuyển. Camera ghi lại cảnh các xe ô tô màu đỏ và đen mắc kẹt dưới đường cao tốc bị sập, với một nạn nhân bị kẹt chân. Hai tài xế khác đã thoát ra khỏi hố. (Ảnh cắt từ clip) Cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện và phong tỏa khu vực để điều tra nguyên nhân sự việc.(Ảnh cắt từ clip) Hố sụt, hay còn gọi là hố tử thần, là một hiện tượng địa chất đáng sợ và bất ngờ, có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho con người và cơ sở hạ tầng. (Ảnh: National Geographic) Hiện tượng này xảy ra khi lớp đất đá bên dưới bề mặt bị rỗng dần do các quá trình tự nhiên hoặc nhân tạo, dẫn đến sự sụt lún đột ngột của mặt đất.(Ảnh:The New York Times) Hố sụt thường xuất hiện ở những khu vực có cấu trúc địa chất đặc thù, như vùng đá vôi. Nước mưa chứa CO2 hòa tan ngấm vào đất đá, gây ra quá trình phong hóa và làm mòn hóa học các khối đá vôi, tạo ra các hang rỗng dưới lòng đất. Khi các hang này không còn đủ sức chịu đựng, chúng sẽ sụp đổ, kéo theo lớp đất đá bên trên. (Ảnh:Realtor) Ngoài ra, hoạt động của con người như khai thác khoáng sản, xây dựng hạ tầng, và đặt các đường ống cấp thoát nước cũng có thể góp phần tạo ra hố sụt. (Ảnh:Earth Engineering) Hố sụt có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chúng có thể nuốt chửng nhà cửa, đường xá, và các công trình xây dựng khác, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa tính mạng con người. Những hố sụt lớn có thể có đường kính và độ sâu lên đến hàng trăm mét, tạo ra những cảnh tượng kinh hoàng và khó quên. (Ảnh:Los Angeles Times) Hố sụt là một hiện tượng tự nhiên đầy nguy hiểm, nhưng với sự hiểu biết và các biện pháp phòng ngừa thích hợp, chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Việc nâng cao nhận thức và chuẩn bị kỹ lưỡng là chìa khóa để đối phó với hiểm họa từ lòng đất này.(Ảnh: news-journalonline) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.

Một hố tử thần khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện trên một con đường ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào tối 23/11 và "nuốt chửng" nhiều ô tô đang di chuyển. Camera ghi lại cảnh các xe ô tô màu đỏ và đen mắc kẹt dưới đường cao tốc bị sập, với một nạn nhân bị kẹt chân. Hai tài xế khác đã thoát ra khỏi hố. (Ảnh cắt từ clip) Cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện và phong tỏa khu vực để điều tra nguyên nhân sự việc.(Ảnh cắt từ clip) Hố sụt, hay còn gọi là hố tử thần, là một hiện tượng địa chất đáng sợ và bất ngờ, có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho con người và cơ sở hạ tầng. (Ảnh: National Geographic) Hiện tượng này xảy ra khi lớp đất đá bên dưới bề mặt bị rỗng dần do các quá trình tự nhiên hoặc nhân tạo, dẫn đến sự sụt lún đột ngột của mặt đất.(Ảnh:The New York Times) Hố sụt thường xuất hiện ở những khu vực có cấu trúc địa chất đặc thù, như vùng đá vôi. Nước mưa chứa CO2 hòa tan ngấm vào đất đá, gây ra quá trình phong hóa và làm mòn hóa học các khối đá vôi, tạo ra các hang rỗng dưới lòng đất. Khi các hang này không còn đủ sức chịu đựng, chúng sẽ sụp đổ, kéo theo lớp đất đá bên trên. (Ảnh:Realtor) Ngoài ra, hoạt động của con người như khai thác khoáng sản, xây dựng hạ tầng, và đặt các đường ống cấp thoát nước cũng có thể góp phần tạo ra hố sụt. (Ảnh:Earth Engineering) Hố sụt có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chúng có thể nuốt chửng nhà cửa, đường xá, và các công trình xây dựng khác, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa tính mạng con người. Những hố sụt lớn có thể có đường kính và độ sâu lên đến hàng trăm mét, tạo ra những cảnh tượng kinh hoàng và khó quên. (Ảnh:Los Angeles Times) Hố sụt là một hiện tượng tự nhiên đầy nguy hiểm, nhưng với sự hiểu biết và các biện pháp phòng ngừa thích hợp, chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Việc nâng cao nhận thức và chuẩn bị kỹ lưỡng là chìa khóa để đối phó với hiểm họa từ lòng đất này.(Ảnh: news-journalonline) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.