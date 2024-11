Tỉnh lộ 356 “cõng” binh đoàn xe tải: Huyện Cát Hải chỉ đạo xử lý

Liên quan đến việc tuyến đường tỉnh lộ 356, đoạn qua thôn Ninh Tiếp xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) xuất hiện tình trạng xe ô tô chở các vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải thường xuyên lưu thông, gây hư hỏng đường xá, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Ngày 26/11/2024, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Bùi Tuấn Mạnh đã ký ban hành thông báo số 1278/TB-UBND.

Nhiều xe tải nối tiếp nhau chạy rầm rầm trên đường tỉnh lộ 356, qua thôn Ninh Tiếp.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải yêu cầu các doanh nghiệp có phương tiện vận chuyển vật liệu chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong quá trình hoạt động.

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sửa chữa biển báo cấm xe tải trên 7,5 tấn lưu thông trong các khung giờ (từ 7h-8h, 11h20-13h30, 16h-18h) và biển W245a tại Km 16+00; lắp đặt bổ sung biển báo P106b cấm xe trên 7,5 tấn lưu thông trong các khung giờ (từ 7h-8h, 11h20-13h30, 16h-18h) và biển W245a tại vị trí đầu thôn Ninh Tiếp, khu vực giáp với khu tái định cư thuộc tuyến đường 356. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2024. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát biển báo hiệu giao thông đã hư hỏng hoặc chưa phù hợp với quy chuẩn; đề xuất biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Đường tỉnh lộ 356 đoạn qua thôn Ninh Tiếp hư hỏng, chắp vá nhiều đoạn vì phải oằn mình “cõng” binh đoàn xe tải chạy rầm rầm qua mỗi ngày.

Giao Công an huyện Cát Hải, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 356 đi qua địa bàn đảo Cát Hải, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tải trọng và các vi phạm liên quan đến vận chuyển hàng, vật liệu không đảm bảo theo quy định. Báo cáo, đề xuất với Công an thành phố sớm trang bị cân tải trọng xe phục vụ cho việc tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm theo quy định.

Trước tình trạng diễn ra, người dân địa phương đã nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Giao UBND xã Nghĩa Lộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của các doanh nghiệp về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến đường tỉnh 356 thuộc địa bàn thôn Ninh Tiếp; đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền (nếu có). Phối hợp với các doanh nghiệp có phương tiện vận tải vận chuyển vật liệu nghiên cứu, đều xuất cơ quan có thẩm quyền phương án làm đường tạm để vận chuyển vật liệu tránh qua khu dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ và các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến người dân trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật...

Giao Phòng kinh tế và hạ tầng, tiếp tục liên hệ với các đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải, Công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng về các văn bản chỉ đạo trong công tác lắp dựng biển báo giao thông trước đât làm cơ sở cho việc rà soát, lắp đặt biển bổ sung các biển báo hiệu giao thông và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, theo đúng các quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông trên địa bàn theo quy định.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, gần một năm nay, tuyến đường tỉnh lộ 356, đoạn qua thôn Ninh Tiếp xã Nghĩa Lộ xuất hiện tình trạng xe ô tô chở các vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải thường xuyên lưu thông, gây hư hỏng đường xá, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường.

Người dân cho biết, đoạn đường này vốn nhỏ hẹp, tập trung nhiều khu dân cư, gần nội thị, trường học, quán xá. Mỗi ngày lượng người và phương tiện lưu thông qua lại đông đúc. Tuyến đường cũng hạn chế, cấm các xe cơ giới, xe quá khổ có tải trọng quá 7,5 tấn lưu thông theo khung giờ.

Thế nhưng một năm nay, trên tuyến đường xuất hiện nhiều loại xe tải ba chân với trọng lượng trên 20 tấn thường xuyên lưu thông ra vào, vận chuyển vật liệu đá, cát từ bãi trung chuyển cảng Ninh Tiếp. Tần suất các xe chạy dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến đường sá lồi lõm, sụt lún hư hỏng. Ngoài ra, đường dẫn nước trên tuyến đường thôn cũng bị xe tải làm rạn nứt, gãy vỡ.

Về vấn đề này, ông Phạm Khắc Chỉnh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải) cho biết, tuyến đường tỉnh lộ 356 chạy qua thôn Ninh Tiếp trước kia là TP Hải Phòng quản lý. Từ quý II/2024, thành phố giao cho huyện quản lý. Thời điểm trước, có những cái người dân phản ánh là đúng.

