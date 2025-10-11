Hà Nội

Xã hội

Trường học ở Bắc Ninh dọn dẹp sau lũ, chuẩn bị đón học sinh trở lại

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt, phối hợp cùng thầy cô giáo Trường Trung học Phổ thông Hiệp Hòa 4 tất bật thu dọn bùn đất, rửa sân trường.

Khánh Hoài

Sau khi nước lũ rút, để nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt cho nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai.

a1.jpg
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Hiệp Hòa số 4 tổng dọn dẹp vệ sinh.
a3.jpg

Tại Trường Trung học Phổ thông Hiệp Hòa số 4, nước rút để lại bùn đất và rác thải. Từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã có mặt, phối hợp cùng thầy cô giáo, các em học sinh tất bật thu dọn bùn đất, rửa sân trường, kê lại bàn ghế, lau chùi phòng học, chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Nhờ sự chung sức, đồng lòng, chỉ sau hai ngày, trường học đã có thể trở lại hoạt động bình thường.

a4.jpg
a2.jpg
Khẩn trương dọn dẹp vệ sinh.

Trong buổi sáng 10/10, lực lượng Công an tiếp tục hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, vật dụng ra khỏi khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn về người và tài sản tại thôn Đồng, xã Tân Yên.

Trước đó, trận lũ lịch sử khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập nặng, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước, hư hại nặng. Hiện tại, nhiều nơi vẫn còn ngập nặng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Phó trưởng Công an xã Bố Hạ Mai Thế Kiên đã xung phong lặn xuống gần 2m để phá khóa cổng, cứu hai mẹ con đang mắc kẹt.

