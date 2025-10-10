Hà Nội hỗ trợ 15 tỷ đồng giúp nhân dân Thái Nguyên, Bắc Ninh vượt lũ

Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 2459 - TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tiếp tục hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 11 Matmo.

Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ.

Thường trực Thành uỷ giao Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chuyển thư thăm hỏi của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và kịp thời thực hiện các thủ tục chuyển tiền hỗ trợ các tỉnh theo đúng mục đích và quy định để triển khai thực hiện công tác hỗ trợ tại địa phương chịu ảnh hưởng cơn bão số 11 năm 2025 gây ra.

Tại Tờ trình số 104/TTr-MTTQ- BTT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nêu rõ, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão, các tỉnh, thành phố đã bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng về người và tài sản.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, đồng thời thể hiện sự chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô với Nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề xuất trích Quỹ Cứu trợ thành phố số tiền 15 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân tỉnh Thái Nguyên 10 tỷ đồng và nhân dân tỉnh Bắc Ninh 5 tỷ đồng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chuyển số tiền hỗ trợ vào tài khoản do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Ninh quản lý để triển khai thực hiện công tác hỗ trợ tại địa phương.

