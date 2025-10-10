Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội hỗ trợ 15 tỷ đồng giúp nhân dân Thái Nguyên, Bắc Ninh vượt lũ

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề xuất trích Quỹ Cứu trợ thành phố 15 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân Thái Nguyên, Bắc Ninh khắc phục hậu quả do bão số 11.

Khánh Hoài

Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 2459 - TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tiếp tục hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 11 Matmo.

6.jpg
Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ.

Thường trực Thành uỷ giao Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chuyển thư thăm hỏi của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và kịp thời thực hiện các thủ tục chuyển tiền hỗ trợ các tỉnh theo đúng mục đích và quy định để triển khai thực hiện công tác hỗ trợ tại địa phương chịu ảnh hưởng cơn bão số 11 năm 2025 gây ra.

Tại Tờ trình số 104/TTr-MTTQ- BTT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nêu rõ, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão, các tỉnh, thành phố đã bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng về người và tài sản.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, đồng thời thể hiện sự chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô với Nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề xuất trích Quỹ Cứu trợ thành phố số tiền 15 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân tỉnh Thái Nguyên 10 tỷ đồng và nhân dân tỉnh Bắc Ninh 5 tỷ đồng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chuyển số tiền hỗ trợ vào tài khoản do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Ninh quản lý để triển khai thực hiện công tác hỗ trợ tại địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lũ trên nhiều sông tại Bắc Bộ ở mức cao. (Nguồn: VTV).

#Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội #mưa lũ Thái Nguyên #bão số 11 #mưa lũ Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh phân bổ hơn 48 tỷ đồng phòng chống thiên tai

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch phân bổ hơn 48,3 tỷ đồng cho nhiều địa phương và đơn vị trên địa bàn phòng chống thiên tai.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch phân bổ hơn 48,3 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ tu sửa, nâng cấp các công trình trọng điểm, bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi, đê điều và hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai năm 2025.

Theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND, kinh phí được phân bổ cho nhiều địa phương và đơn vị nhằm khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư hại, bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.

Xem chi tiết

Xã hội

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trao quân trang hỗ trợ người dân Bắc Ninh

Ngày 10/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đến trao tặng quân trang của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả sau bão số 11.

Đoàn công tác do do Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch - Phó Tư lệnh Quân khu 1, làm trưởng đoàn. Đối với tỉnh Bắc Ninh, đoàn đã trực tiếp trao 3.000 màn tuyn, 3.000 vỏ chăn, 500 bộ quần áo. Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân tổ dân phố Ngọc Trì, phường Đa Mai.

a1-2170.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch cùng đoàn công tác tặng quân trang, thăm hỏi động viên cán bộ, nhân dân phường Đa Mai.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắc Ninh hỗ trợ khẩn cấp 20 tỷ đồng giúp dân vượt lũ

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh (UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường.

Số tiền 20 tỷ đồng được trích từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh. 17 xã, phường được hỗ trợ khẩn cấp gồm: Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Giang, Kinh Bắc, Vân Hà, Nếnh, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Xuân Cẩm, Mỹ Thái, Kép, Tiên Lục, Lạng Giang, Tân An.

Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường để kịp thời mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, khử khuẩn sau thiên tai và các nhu yếu phẩm cấp thiết khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới