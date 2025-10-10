Bắc Ninh phân bổ hơn 48 tỷ đồng phòng chống thiên tai

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch phân bổ hơn 48,3 tỷ đồng cho nhiều địa phương và đơn vị trên địa bàn phòng chống thiên tai.

Theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND, kinh phí được phân bổ cho nhiều địa phương và đơn vị nhằm khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư hại, bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập lụt nhiều nơi.

Các xã Hợp Thịnh, Mỹ Thái, Yên Định, Sơn Động, Xuân Cẩm, Vân Sơn, Tây Yên Tử và phường Yên Dũng được bố trí vốn để xử lý hàng loạt hạng mục như sạt lở công trình ngầm, sạt lở đất đá trên tuyến ĐT291C, sửa chữa trạm bơm, đập dâng, khắc phục sạt lở đê bối, thiệt hại do lũ quét và sự cố mạch sủi tại bể hút trạm bơm.

Chi cục Thủy lợi được phân bổ kinh phí thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị quan trắc, hợp đồng cung cấp số liệu đo mưa tự động; phát quang cỏ dại, cây cối trên mặt, mái và hành lang bảo vệ kè, đê tả Cầu. Tỉnh cũng bố trí vốn để sửa chữa các vị trí nứt dọc mặt đê tại đoạn K8+900 - K9+700 (đê tả Cầu, xã Hợp Thịnh), K16+530 - K17+300 (đê tả Thương) và K12+650 - K13+450 (đê hữu Lục Nam).

Tại phường Kinh Bắc (Bắc Ninh), nhiều người dân cùng lực lượng chức năng cũng khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn nhằm ứng phó với tình trạng nước sông Cầu dâng cao vào tối 8/10.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh được hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương được cấp vốn khắc phục sạt lở đất đá phía sau nhà quản lý hồ Khe Hắng; sửa chữa tràn xả lũ số 1, số 2 của hồ Đá Mài và tràn xả lũ hồ Khe Sàng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương và các địa phương triển khai thực hiện đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

