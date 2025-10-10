Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trao quân trang hỗ trợ người dân Bắc Ninh

Ngày 10/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đến trao tặng quân trang của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả sau bão số 11.

Đoàn công tác do do Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch - Phó Tư lệnh Quân khu 1, làm trưởng đoàn. Đối với tỉnh Bắc Ninh, đoàn đã trực tiếp trao 3.000 màn tuyn, 3.000 vỏ chăn, 500 bộ quần áo. Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân tổ dân phố Ngọc Trì, phường Đa Mai.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch cùng đoàn công tác tặng quân trang, thăm hỏi động viên cán bộ, nhân dân phường Đa Mai.

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân phường Đa Mai; đồng thời nhấn mạnh số quân trang hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuy không nhiều, nhưng chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân đang bị ảnh hưởng do bão số 11 gây ra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch tặng quà cho các hộ dân tổ dân phố Ngọc Trì.

Tổ dân phố Ngọc Trì hiện có 127 hộ, 560 nhân khẩu đang bị ngập sâu trong nước lũ. Cùng với Ngọc Trì, phường Đa Mai hiện còn 2 tổ dân phố là Đông La và Tiền Đình cũng đang bị cô lập do lũ lụt ngập sâu từ ngày 7/10 đến nay.

Trước đó, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh (UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường.

Số tiền 20 tỷ đồng được trích từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh. 17 xã, phường được hỗ trợ khẩn cấp gồm: Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Giang, Kinh Bắc, Vân Hà, Nếnh, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Xuân Cẩm, Mỹ Thái, Kép, Tiên Lục, Lạng Giang, Tân An.

Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản của Ban Vận động cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường để kịp thời mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, khử khuẩn sau thiên tai và các nhu yếu phẩm cấp thiết khác.