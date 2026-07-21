Tinh Hà "Say Hi" chơi lớn với dàn nghệ sĩ quốc tế đồng hành

Sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ đến từ quốc tế cùng những tên tuổi hoạt động ở thị trường âm nhạc đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý của "Tinh Hà "Say Hi"".

Dàn khách mời quốc tế tạo dấu ấn cho Livestage 2

Sau những tập đầu tập trung vào hành trình làm quen và xây dựng tinh thần đồng đội của 24 Anh Trai, "Tinh Hà "Say Hi"" bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn với Livestage 2. Điểm đáng chú ý nhất ở chặng thi mới không nằm ở luật chơi hay cơ chế lập đội, mà ở việc chương trình lần đầu quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế tham gia xuyên suốt quá trình sáng tạo cùng các đội thi.

Thay vì chỉ xuất hiện với vai trò khách mời biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp đồng hành cùng từng đội, từ phát triển bản demo đến hoàn thiện sân khấu. Đây được xem là bước nâng cấp đáng chú ý, khi khách mời không chỉ góp mặt trong một tiết mục mà còn tham gia định hình màu sắc âm nhạc và ý tưởng trình diễn.

Dàn khách mời quốc tế tạo dấu ấn cho Livestage 2 của "Tinh Hà "Say Hi"".

Danh sách khách mời trải rộng ở nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp âm nhạc. Mở đầu là Los Fuegos Horns - ban kèn đồng quy tụ các nghệ sĩ kỳ cựu thuộc Mekong Delta Big Band với ba nhạc cụ chủ đạo gồm saxophone, trumpet và trombone, hứa hẹn mang đến màu sắc giàu năng lượng và mở rộng khả năng phối khí cho các tiết mục.

Đại diện đến từ Hàn Quốc là Tory Sax, DJ kiêm nghệ sĩ saxophone EDM nổi tiếng với phong cách kết hợp tiếng saxophone cùng âm nhạc điện tử, tạo nên những màn trình diễn sôi động. Trong khi đó, nghệ sĩ piano Vận Toàn (Van Toan) gây chú ý khi sở hữu hơn 20 triệu người theo dõi và hơn 4 tỉ lượt xem trên các nền tảng số. Thường xuyên lưu diễn quốc tế, anh được xem là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đưa piano đến gần hơn với công chúng bằng phong cách trình diễn hiện đại.

Bên cạnh các nghệ sĩ biểu diễn là 2Pillz, producer Gen Z ghi dấu với tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Album PILLZCASSO của anh từng nhận 7,1/10 điểm từ chuyên trang phê bình âm nhạc Pitchfork - một thành tích hiếm với nghệ sĩ Việt. Đến từ Moldova, LEONSASH là nghệ sĩ guitar từng tham gia các dự án tại Eurovision 2024, còn EMIL VERGO là tay trống từng biểu diễn tại hàng trăm concert, sự kiện lớn và nhiều chuyến lưu diễn ở châu Âu.

Theo thể lệ, sáu nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng sáu đội thi tương ứng, trực tiếp tham gia phát triển bản demo và hoàn thiện tiết mục. Việc quy tụ những gương mặt hoạt động ở nhiều thị trường âm nhạc khác nhau cho thấy "Tinh Hà "Say Hi"" không chỉ tạo sức hút bằng dàn khách mời quốc tế mà còn hướng đến mở rộng không gian sáng tạo, giúp các Anh Trai tiếp cận nhiều phong cách biểu diễn, tư duy sản xuất và tạo nên những màn kết hợp mang tính giao thoa văn hóa.

Tham vọng đưa sân khấu Việt tiệm cận chuẩn quốc tế

Không chỉ nâng cấp về lực lượng khách mời, Livestage 2 còn được xây dựng với đề bài mang tính giao thoa văn hóa. Đây được xem là thử thách có độ khó cao nhất từ đầu chương trình khi các đội không chỉ cạnh tranh bằng kỹ năng biểu diễn mà còn phải thể hiện tư duy sáng tạo và khả năng sản xuất âm nhạc.

Theo đó, sáu đội sẽ lựa chọn một trong sáu bản demo gồm Gentleman, Mất La Bàn, Thế Giới Của Anh, MVP, Mì Cay Cấp Độ 7 và Mộng Duyên. Mỗi ca khúc sẽ gắn với một nghệ sĩ đồng hành, đồng thời mang màu sắc âm nhạc và thế mạnh nhạc cụ riêng. Sau khi hoàn thiện đội hình, đội Dương Domic chọn Thế Giới Của Anh, đội Quang Hùng MasterD chọn Mộng Duyên, đội Pháp Kiều chọn Mất La Bàn, đội Wren Evans chọn MVP, đội KIMLONG chọn Gentleman và đội CAPTAIN BOY chọn Mì Cay Cấp Độ 7.

Livestage 2 của "Tinh Hà "Say Hi"" hứa hẹn nhiều tình huống thú vị.

Điểm đặc biệt là ban tổ chức yêu cầu các đội kết hợp nhạc cụ phương Tây với nhạc cụ dân tộc Việt Nam trong cùng một tiết mục. Thay vì chỉ tập trung vào phần hát hay vũ đạo, các Anh Trai sẽ phải tham gia vào quá trình phối khí, xây dựng concept sân khấu và tìm cách dung hòa giữa âm thanh hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống.

Đề bài này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng làm việc nhóm. Mỗi đội phải kết nối cá tính của các thành viên với màu sắc của nghệ sĩ khách mời, đồng thời bảo đảm bản sắc Việt Nam vẫn hiện diện trong tổng thể tiết mục. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và quốc tế được xem là điểm khác biệt của Livestage 2, thay vì chỉ tạo ra những màn trình diễn mang tính giải trí đơn thuần.

Việc đưa các nghệ sĩ quốc tế tham gia ngay từ quá trình sáng tạo cũng mở ra cơ hội để các Anh Trai tiếp cận quy trình làm việc chuyên nghiệp, từ cách phát triển ý tưởng, phối khí, khai thác nhạc cụ đến xây dựng màn trình diễn hoàn chỉnh. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều chương trình âm nhạc quốc tế áp dụng nhằm tạo ra những tiết mục có dấu ấn riêng, thay vì chỉ dựa vào yếu tố thi đấu.

Song song với màn ra mắt dàn khách mời, tập 3 cũng xác định sáu đội trưởng gồm Pháp Kiều, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG. Sau quá trình lập đội với nhiều tình huống cạnh tranh gay cấn, sáu đội chính thức bước vào Livestage 2 cùng các bản demo đã được lựa chọn.

Với quy mô khách mời được mở rộng, luật chơi ngày càng phức tạp và định hướng kết nối âm nhạc Việt Nam với các màu sắc quốc tế, Livestage 2 được xem là bước chuyển đáng chú ý của "Tinh Hà "Say Hi"".

Thay vì chỉ tạo sức hút bằng dàn nghệ sĩ tên tuổi, chương trình đang hướng tới những màn hợp tác có chiều sâu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, qua đó mở rộng không gian sáng tạo và nâng chất lượng sân khấu theo hướng tiệm cận các chương trình âm nhạc quốc tế.