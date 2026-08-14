Cô gái 9X biến bánh Trung thu, tò he thành bình hoa như thật

Ba bình hoa cao tới 60 cm được Thùy Dương cùng cộng sự làm từ bánh Trung thu và tò he sau hơn 3 tháng nghiên cứu.

Ba bình sen, ly và hoa chuối thoạt nhìn giống những tác phẩm trang trí. Thực tế, phần bình được Nguyễn Thị Thùy Dương (31 tuổi) cùng cộng sự làm từ bánh Trung thu, còn hoa tạo hình bằng bột tò he.

Thùy Dương bên bình sen được kết hợp từ bánh Trung thu và bột tò he. Phần bình làm từ bánh nướng, trong khi hoa được tạo hình bằng bột tò he. Ảnh: Tiền Phong.

Hơn 3 tháng làm bình hoa ăn được

Theo Tiền Phong, phần bình của ba tác phẩm cao khoảng 20-30 cm. Khi cắm hoa hoàn chỉnh, chiều cao đạt 50-60 cm.

Ý tưởng bắt đầu từ mong muốn đưa thêm một chất liệu văn hóa Việt vào bánh Trung thu. Nhóm của Dương lựa chọn bột tò he, hay bột con giống để tạo phần hoa.

Bình hoa ly là một trong ba tác phẩm Thùy Dương cùng cộng sự thực hiện sau hơn 3 tháng nghiên cứu. Khi hoàn chỉnh, mỗi bình hoa cao khoảng 50-60 cm. Ảnh: Tiền Phong.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 7, nhóm tìm cách hiện thực hóa ý tưởng. Khó nhất là làm phần bình có thể đứng vững, không nứt hoặc biến dạng sau khi nướng.

Phần bình được làm từ bánh nướng nhân đậu xanh kết hợp trứng muối. Nhóm tạo hình nhân trước, bọc vỏ bánh bên ngoài rồi đưa vào lò.

Công thức bột tò he dùng cho phần hoa được bổ sung mạch nha nhằm tăng độ dẻo, giữ ẩm và giúp cán mỏng hơn. Từng cánh được cắt từ những mảng bột, để khô rồi ghép thành bông. Riêng bông sen mất gần 3 tháng để hoàn thiện.

Nhóm sử dụng lò nướng thông thường nhưng phải thử nhiều mẻ, liên tục điều chỉnh thời gian và cách nướng để phần bình không nứt hay biến dạng. Tổng chi phí cho ba tác phẩm khoảng 10 triệu đồng, chủ yếu dành cho nguyên liệu, trong khi nhiều dụng cụ được tận dụng sẵn.

Sau khi hoàn thiện, các bình hoa được đặt trong không gian kín, dùng gói hút ẩm và có biện pháp tránh côn trùng. Gần một tháng sau, sản phẩm vẫn giữ được hình dáng gần như nguyên vẹn và hiện được trưng bày tại nhà.

Dù nhận được nhiều lời hỏi mua, nhóm từ chối vì ngay từ đầu không hướng đến mục đích kinh doanh.

"Các sản phẩm này chỉ để trưng bày, thỏa mãn đam mê và lan tỏa tình yêu với các giá trị truyền thống nên nhóm không bán cũng như không định giá", Dương chia sẻ.

Rời ngân hàng để theo nghề bánh

Theo VTV, Dương bắt đầu theo đuổi sở thích làm bánh từ thời sinh viên ngành ngân hàng. Cô học các khóa ngắn hạn rồi tự làm, đăng bán trên mạng xã hội. Khoản thu nhập khi ấy không lớn nhưng giúp cô tích lũy kinh nghiệm và phụ gia đình một phần chi phí học tập.

Sau khi ra trường, Dương làm việc tại một ngân hàng lớn. Ba năm sau, cô quyết định nghỉ công việc có mức lương khoảng 11 triệu đồng/tháng để chuyển hẳn sang làm bánh.

"Tôi là người có tính cách bay bổng, thích công việc sáng tạo và đặc biệt mê làm bánh. Vì thế, khi làm việc trong môi trường công sở, tôi thấy không phù hợp", Dương chia sẻ với Vietnamnet.

Thùy Dương bắt đầu làm bánh từ thời sinh viên, từng bán sản phẩm qua mạng xã hội trước khi rời công việc ngân hàng để theo nghề. Ảnh: Vietnamnet.

Lo gia đình ngăn cản, cô không thông báo quyết định nghỉ việc ngay. Dương tự mở một cửa hàng bánh nhỏ tại Hà Nội, tập trung vào các mẫu hoa phong cách Hàn Quốc và hình thú 3D. Vài tháng sau, khi công việc ổn định, cô mới kể với bố mẹ.

Từ tranh dân gian đến bánh 3D

Sau khi theo nghề, Dương dành một phần thời gian tìm cách làm mới bánh Trung thu. Năm 2021, từ họa tiết trên một chiếc đĩa tròn, cô nảy ra ý tưởng đưa tranh dân gian lên mặt bánh. Các hình ảnh lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, Hàng Trống lần lượt được thể hiện trên sản phẩm.

"Tôi muốn văn hóa truyền thống của Việt Nam được lan tỏa rộng hơn thông qua những chiếc bánh Trung thu", Dương chia sẻ.

Thùy Dương đưa những hình ảnh lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống lên bánh Trung thu. Ảnh: Vietnamplus.

Hai năm sau, cô chuyển sang tạo hình bánh 3D. Thay cho dáng tròn hoặc vuông quen thuộc, Dương thử làm các mẫu ngôi nhà, trâu, gà trống.

Không phải sản phẩm nào cũng thành công ngay từ đầu. Nhiều chiếc bánh bị nứt, vỡ hoặc không đứng được sau khi nướng, buộc cô phải thay đổi cách tạo hình và xử lý từng chi tiết.

Với mẫu gà trống, Dương quan sát từng chiếc lông đuôi, mào và căn chỉnh tỷ lệ trước khi bắt tay thực hiện. Phần nhân từ hạt sen, đậu xanh hoặc trà xanh được tạo khung, sau đó bọc bằng vỏ bánh nướng.

Để giữ phần lông đuôi cong, không gãy, vỡ hoặc dính vào nhau khi nướng, cô dùng giấy bạc đệm giữa các lớp rồi rút ra sau khi bánh hoàn thành. Những chi tiết nhỏ, mỏng cũng được bọc giấy bạc để hạn chế cháy.

Có những mẫu với các chi tiết dày, mỏng khác nhau phải chia thành nhiều lần nướng rồi ghép lại để bánh chín đều. Có tác phẩm, Dương phải làm liên tục một ngày mới hoàn thiện.

Những mẫu bánh Trung thu tạo hình 3D của Thùy Dương. Để bánh không nứt, vỡ hay cháy ở các chi tiết nhỏ, cô phải nhiều lần điều chỉnh cách tạo hình và nướng. Ảnh: Vietnamnet.

Nhìn lại hành trình, Dương cho rằng mình may mắn khi được làm công việc yêu thích. Cô hy vọng những mùa Trung thu tiếp theo sẽ có thêm thời gian và ý tưởng để đưa các chất liệu văn hóa truyền thống vào sản phẩm, góp phần đưa di sản Việt đến gần hơn với giới trẻ.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Thị trường bánh trung thu vào mùa sớm". Nguồn VTV.