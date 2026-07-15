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Giải trí - Giới trẻ

"Grammy Hàn Quốc" Golden Disc Awards 2027 xác nhận tổ chức tại Việt Nam

Golden Disc Awards lần thứ 41 - GDA 2027 xác nhận Hà Nội sẽ là địa điểm tổ chức. Liệu khán giả có cơ hội được gặp BTS, Jennie, Cortis,...?

Hà Vy

Ngày 15/7/2026, Ban Tổ chức giải thưởng âm nhạc lâu đời và uy tín bậc nhất xứ sở kim chi Golden Disc Awards (GDA)- đã chính thức thông báo lễ trao giải lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 1/2027. Đây là cột mốc mang tính lịch sử khi lần đầu tiên sau hơn 40 năm hoạt động, GDA lựa chọn Việt Nam làm quốc gia đăng cai tổ chức sự kiện.

Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn đối với thị trường biểu diễn trong nước mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ giải trí châu Á. Đây cũng là lần thứ 8 trong lịch sử lễ trao giải danh giá này được mang ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Dù các thông tin chi tiết về địa điểm cụ thể và thời gian mở bán vé vẫn được giữ kín, thông tin này đã đủ để tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

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Poster chính thức từ BTC. (Ảnh: Fanpage BTC)

Bên cạnh hoạt động trao giải, chương trình được đánh giá cao nhờ các sân khấu trình diễn kết hợp độc quyền và chất lượng dàn dựng kỹ thuật số. Kể từ khi trở lại với hình thức trực tiếp vào năm 2023, GDA liên tục ghi nhận quy mô lớn với lượng khán giả dao động từ 35.000 đến 60.000 người mỗi mùa tại các thành phố như Bangkok, Jakarta, Fukuoka và Đài Bắc.

Dựa vào quy mô hoành tráng của các mùa giải trước, GDA thường quy tụ hơn 10 nghệ sĩ và nhóm nhạc đình đám có hoạt động nổi bật nhất trong năm. Chính vì thế, ngay sau khi có thông tin "chốt kèo" tại Hà Nội, cộng đồng fan Việt đã nhanh chóng đưa ra những dự đoán về dàn line-up có khả năng cao sẽ đổ bộ Thủ đô.

Một trong những cái tên được réo gọi nhiều nhất chính là BTS. Với việc các thành viên lần lượt hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái xuất đường đua âm nhạc, người hâm mộ đang cực kỳ hy vọng sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của nhóm nhạc toàn cầu này tại Hà Nội.

Tiếp theo đó, những nhóm nhạc hàng đầu sở hữu lượng fan đông đảo như BlackPink, Seventeen Aespa, các nhóm nam tân binh "khủng long" đầy tiềm năng như Cortis hay LNGSHOT cũng là những ứng cử viên nặng ký được mong chờ sẽ làm bùng nổ sân khấu tại GDA 2027 Việt Nam.

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Danh sách dàn line-up mùa trước khiến cho khán giả kì vọng những cái tên góp mặt tiếp theo là BTS hay BlackPink. (Ảnh: Fanpage BTC)

Người hâm mộ cũng đang rất mong chờ sự xuất hiện của các ngôi sao Việt Nam trong vai trò khách mời danh dự, liệu những cái tên nào sẽ được công bố?

#Golden Disc Awards #Hà Nội #BTS #BLACKPINK #K-pop #sao Hàn

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