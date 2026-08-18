Kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và nhà đàm phán Mỹ

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả cuộc họp của ông Netanyahu với nhà đàm phán Mỹ Jared Kushner "sâu sắc và mang tính xây dựng".

AP đưa tin, nhà đàm phán Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về kế hoạch hòa bình Gaza. Các quan chức thể hiện sự lạc quan, nhưng Israel không đưa ra cam kết cụ thể đối với kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất này.

Cuộc họp mang tính xây dựng

Theo một nguồn tin ngoại giao, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Giám đốc Hội đồng Hòa bình, Nickolay Mladenov, cũng có mặt trong cuộc gặp giữa nhà đàm phán Mỹ Jared Kushner với Thủ tướng Israel Netanyahu.

Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Netanyahu mô tả cuộc họp “sâu sắc và mang tính xây dựng”. Israel và Hội đồng đã nhất trí thành lập hai nhóm làm việc - một nhóm về giải giáp và phi quân sự hóa Gaza và một nhóm khác tập trung vào các vấn đề y tế công cộng cho Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel.

Theo tuyên bố, Israel và Hội đồng nhất trí rằng việc phi quân sự hóa “cần được tiến hành nhanh chóng và hoàn tất trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động tái thiết nào”.

Một quan chức giấu tên của Hội đồng Hòa bình cho biết họ cũng nhất trí rằng việc giải giáp vũ khí phải bao gồm “mọi loại vũ khí, cả hạng nhẹ và hạng nặng, và mọi đường hầm”.

“Được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, các bên có chung mục tiêu rõ ràng: Một Gaza hoàn toàn phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa cực đoan, không gây ra mối đe dọa nào cho Israel, và là nơi người dân Gaza có thể theo đuổi sự thịnh vượng và phẩm giá một cách hòa bình”, quan chức này cho biết.

"Israel sẽ cho điều này một cơ hội. Giờ thì Hamas cần chứng minh xem liệu họ có thực sự có ý định tuân thủ hay không", một quan chức giấu tên nói.

Khi được hỏi liệu Israel đã cam kết với kế hoạch hòa bình của Mỹ đối với Gaza hay chưa, người phát ngôn của Giám đốc Hội đồng Hòa bình, Nickolay Mladenov, cho biết “quá trình đó đang được tiến hành”.

Cuộc thảo luận diễn ra sau khi nhà đàm phán Mỹ Kushner gặp thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya tại Cairo, Ai Cập, hôm 16/8 để thảo luận về việc giải trừ vũ khí.

Quan chức Hamas cho biết, ông Khalil al-Hayya yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công vào Gaza và rút quân về cái gọi là "đường ranh giới màu vàng" chia cắt lãnh thổ trước khi bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Lực lượng Israel đã vượt qua "đường ranh giới" này và hiện kiểm soát khoảng 60% lãnh thổ Gaza. Vào tháng 5, Thủ tướng Netanyahu nói rằng, bước tiếp theo của Israel là tiến tới kiểm soát 70% (Gaza), với việc Israel "siết chặt vòng vây" đối với Hamas "từ mọi hướng".

Tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 16/8/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Hy vọng và hoài nghi ở Gaza

Một số người dân ở Gaza hy vọng rằng những nỗ lực thực hiện lộ trình sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7/10/2023 ở dải đất này, song cũng có người tỏ ra hoài nghi.

Mohammad Abu al-Qombuz đã bày tỏ sự nghi ngờ về tất cả cuộc đàm phán và chuyến thăm đang diễn ra hiện nay. "Những cuộc gặp đều là dối trá. Chúng tôi cần một giải pháp dứt khoát có lợi cho tất cả mọi người", Abu al-Qombuz, người sống trong một trại lều ở thành phố Gaza, nhấn mạnh.

Theo lộ trình hòa bình, Hamas sẽ giao nộp vũ khí cho Ủy ban kỹ trị Palestine có nhiệm vụ giám sát các hoạt động hàng ngày trong khu vực.

Tuy nhiên, Hamas đã gắn điều kiện giao nộp các loại vũ khí hạng nặng của lực lượng này với việc thành lập một Nhà nước Palestine, và lộ trình này bao gồm việc tạo ra một “con đường khả thi hướng tới việc đạt được quyền tự quyết và độc lập của người Palestine”, điều mà Chính phủ Israel hiện bác bỏ.

Cho đến khi lộ trình được thống nhất, các yếu tố khác của thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang bị trì hoãn, bao gồm việc tái thiết Gaza và triển khai lực lượng quốc tế để tách lực lượng Israel khỏi các khu vực do Ủy ban kiểm soát.

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