Tưởng zona ngoài da, cụ ông 78 tuổi bất ngờ mắc viêm màng não

Nổi mụn nước, đau rát do zona tưởng chừng thông thường nhưng virus có thể lan vào hệ thần kinh trung ương, gây viêm màng não nguy hiểm.

Từ bệnh ngoài da gây ra viêm não

Người bệnh nam 78 tuổi đến khám Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng nổi mụn nước vùng mông và bẹn kéo dài 4 ngày, kèm đau nhức ngày càng tăng. Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán zona thần kinh và chỉ định nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, diễn biến bệnh nhanh chóng thay đổi. Sang ngày thứ 2 điều trị, người bệnh xuất hiện sốt và đau đầu nhiều. Đây là những dấu hiệu gợi ý khả năng tổn thương hệ thần kinh trung ương, không còn đơn thuần là biểu hiện ngoài da của zona.

Trước tình huống này, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chỉ định chọc dò dịch não tủy để tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm xác định người bệnh bị viêm màng não.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, đây là biến chứng ít gặp nhưng có thể xảy ra ở người mắc zona thần kinh. Tác nhân gây bệnh là virus Varicella-zoster, loại virus sau khi gây thủy đậu có thể tồn tại tiềm ẩn trong các hạch thần kinh. Khi tái hoạt động, virus gây zona và trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Ảnh BVCC

Không nên xem zona chỉ là bệnh ngoài da

Sau khi xác định viêm màng não, người bệnh được điều chỉnh phác đồ điều trị theo hướng điều trị viêm màng não do virus, đồng thời được theo dõi sát các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng.

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện.

Trường hợp này cho thấy zona thần kinh không phải lúc nào cũng chỉ gây tổn thương da và đau rát tại vùng phát ban. Khi virus liên quan đến hệ thần kinh, người bệnh có thể xuất hiện các biến chứng thần kinh, trong đó có viêm màng não.

Đặc biệt, người cao tuổi và những người có nguy cơ suy giảm miễn dịch cần lưu ý khi xuất hiện các tổn thương nghi ngờ zona. Việc nhận biết bệnh sớm và điều trị phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các mụn nước thành chùm, thường tập trung theo một vùng da và kèm đau rát, người dân nên đi khám sớm. Điều trị kháng virus được khuyến cáo bắt đầu càng sớm càng tốt, lý tưởng trong vòng 72 giờ đầu kể từ khi xuất hiện tổn thương da, theo chỉ định của bác sĩ.

Người đang mắc hoặc mới mắc zona nếu xuất hiện sốt, đau đầu nhiều, buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức hoặc co giật cần nhanh chóng đến cơ sở y tế. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo biến chứng thần kinh, cần được đánh giá và xử trí kịp thời. Tuyệt đối, không tự ý trì hoãn điều trị với suy nghĩ zona sẽ tự khỏi hoàn toàn.

Hiện đã có vaccine phòng zona thần kinh. Vaccine giúp giảm nguy cơ mắc zona, giảm nguy cơ đau thần kinh sau zona và giảm nguy cơ một số biến chứng liên quan. Theo khuyến cáo, vaccine đặc biệt được cân nhắc cho người từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ suy giảm miễn dịch theo chỉ định của bác sĩ.

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