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[GALLERY] Vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên Trúc Anh 'Mắt biếc'

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên Trúc Anh 'Mắt biếc'

Trúc Anh khiến nhiều người bất ngờ với vóc dáng gọn gàng, cân đối cùng thần thái ngày càng rạng rỡ.

Ngọc Mai
Sau một thời gian khá kín tiếng, Trúc Anh – nữ diễn viên được khán giả biết đến qua vai Hà Lan trong Mắt biếc gần đây nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ những hình ảnh đời thường. Ảnh: FB Trúc Anh
Sau một thời gian khá kín tiếng, Trúc Anh – nữ diễn viên được khán giả biết đến qua vai Hà Lan trong Mắt biếc gần đây nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ những hình ảnh đời thường. Ảnh: FB Trúc Anh
Điều khiến người hâm mộ chú ý là vóc dáng của nữ diễn viên có sự thay đổi rõ rệt. Ảnh: FB Trúc Anh
Điều khiến người hâm mộ chú ý là vóc dáng của nữ diễn viên có sự thay đổi rõ rệt. Ảnh: FB Trúc Anh
Trúc Anh lấy lại vẻ ngoài gọn gàng, cân đối hơn sau hành trình giảm cân. Ảnh: FB Trúc Anh
Trúc Anh lấy lại vẻ ngoài gọn gàng, cân đối hơn sau hành trình giảm cân. Ảnh: FB Trúc Anh
Trong những khoảnh khắc tự nhiên, gần như không có sự can thiệp của hiệu ứng chỉnh sửa, cô vẫn ghi điểm nhờ diện mạo tươi tắn và rạng rỡ. Ảnh: FB Trúc Anh
Trong những khoảnh khắc tự nhiên, gần như không có sự can thiệp của hiệu ứng chỉnh sửa, cô vẫn ghi điểm nhờ diện mạo tươi tắn và rạng rỡ. Ảnh: FB Trúc Anh
Không chỉ vóc dáng, thần thái của Trúc Anh cũng được nhận xét có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: FB Trúc Anh
Không chỉ vóc dáng, thần thái của Trúc Anh cũng được nhận xét có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: FB Trúc Anh
Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ tự tin, thoải mái hơn trước ống kính, mang đến hình ảnh trẻ trung và tràn đầy sức sống. Ảnh: FB Trúc Anh
Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ tự tin, thoải mái hơn trước ống kính, mang đến hình ảnh trẻ trung và tràn đầy sức sống. Ảnh: FB Trúc Anh
Cùng với sự thay đổi về vóc dáng, phong cách thời trang của Trúc Anh cũng trở nên đa dạng hơn. Thời gian gần đây, cô thường lựa chọn những thiết kế ôm dáng hoặc váy ngắn, khéo léo tôn lên đường nét cơ thể sau khi giảm cân. Ảnh: FB Trúc Anh
Cùng với sự thay đổi về vóc dáng, phong cách thời trang của Trúc Anh cũng trở nên đa dạng hơn. Thời gian gần đây, cô thường lựa chọn những thiết kế ôm dáng hoặc váy ngắn, khéo léo tôn lên đường nét cơ thể sau khi giảm cân. Ảnh: FB Trúc Anh
Những bộ trang phục này giúp nữ diễn viên khoe lợi thế hình thể một cách vừa phải, đồng thời cho thấy sự tự tin ngày càng rõ nét. Ảnh: IGNV
Những bộ trang phục này giúp nữ diễn viên khoe lợi thế hình thể một cách vừa phải, đồng thời cho thấy sự tự tin ngày càng rõ nét. Ảnh: IGNV
Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài của Trúc Anh. Cô ngày càng rạng rỡ và có thần thái cuốn hút hơn. Ảnh: IGNV
Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài của Trúc Anh. Cô ngày càng rạng rỡ và có thần thái cuốn hút hơn. Ảnh: IGNV
So với giai đoạn trước, nữ diễn viên dường như đang dần tìm lại sự tự tin và phong độ ngoại hình. Ảnh: IGNV
So với giai đoạn trước, nữ diễn viên dường như đang dần tìm lại sự tự tin và phong độ ngoại hình. Ảnh: IGNV
Trúc Anh tự tin khoe vóc dáng khi diện váy khoét ngực sâu. Clip: FB Trúc Anh
Ngọc Mai
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