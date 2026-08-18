Thu hồi một số lô Granola dành cho phụ nữ sau sinh do phát hiện Salmonella

FDA Mỹ thu hồi 1 số lô Lacnola Lactation Granola dành cho phụ nữ đang cho con bú vì nguy cơ nhiễm Salmonella, người tiêu dùng cần kiểm tra mã lô, hạn dùng.

Theo Vietq.vn, Công ty The Hampton Grocer, Inc., có trụ sở tại bang New York (Mỹ), đã tiến hành thu hồi một số lô Lacnola Lactation Granola, đây là loại granola được tiếp thị dành cho phụ nữ đang cho con bú. sau khi phát hiện nguy cơ sản phẩm có thể bị nhiễm Salmonella.

Thông báo thu hồi của doanh nghiệp được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công bố ngày 14/8/2026. Đặc biệt, Lacnola Lactation Granola được bán trên toàn nước Mỹ thông qua trang bán hàng của The Hampton Grocer, Amazon và nhiều nhà bán lẻ trực tuyến khác trong khoảng thời gian từ ngày 21/10/2025 đến ngày 12/8/2026.

Theo thông tin được công bố, sản phẩm bị ảnh hưởng được đóng trong túi đứng màu hồng, khối lượng 8 ounce, mang mã UPC 850035324554. Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ mã lô và hạn sử dụng được in bằng mực đen ở phía trên bên trái mặt sau bao bì. Hai lô thuộc diện thu hồi gồm HGLC-102125, hạn sử dụng ngày 21/10/2026 và HGLC-021326, hạn sử dụng ngày 13/2/2027. Đến thời điểm thông báo thu hồi được đưa ra, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào liên quan đến các sản phẩm này.

Thu hồi sản phẩm Lacnola Lactation Granola trên Amazon do nhiễm khuẩn Salmonella/ Ảnh nguồn Vietq.vn

Nguy cơ nhiễm Salmonella được xác định có liên quan đến nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất. Cụ thể, nhà cung cấp nguyên liệu thông báo một sản phẩm của họ đã cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đáng chú ý, sản phẩm này sử dụng cùng loại bột chùm ngây hữu cơ được dùng để sản xuất Lacnola Lactation Granola. Thông tin trên đã khiến nhà sản xuất chủ động thu hồi các lô granola có liên quan để phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Salmonella là một trong những tác nhân gây bệnh qua thực phẩm cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Theo FDA, người nhiễm Salmonella thường xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy, sốt và đau quặn bụng. Đáng lưu ý, trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn. Vì vậy, việc sản phẩm Lacnola Lactation Granola hướng đến phụ nữ đang cho con bú càng khiến yêu cầu phòng ngừa rủi ro trở nên đáng chú ý.

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và hình thức mua hàng xuyên biên giới, người tiêu dùng ngày càng dễ tiếp cận các loại thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu được rao bán trên các sàn trực tuyến và mạng xã hội.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng Việt Nam cho thấy các lô Lacnola Lactation Granola thuộc diện thu hồi tại Mỹ đã được nhập khẩu hoặc phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Từ vụ thu hồi Lacnola Lactation Granola tại Mỹ, người tiêu dùng Việt Nam cần hình thành thói quen kiểm tra kỹ tên sản phẩm, mã lô, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và thông tin cảnh báo, thu hồi của cơ quan quản lý, đặc biệt với thực phẩm nhập khẩu mua qua môi trường trực tuyến.

Salmonella là loại vi khuẩn đường ruột không hình thành bào tử, chủ yếu di chuyển bằng roi quanh thân. Nhóm sinh vật hóa dưỡng này chủ yếu thu năng lượng từ các phản ứng oxy hóa khử, có khả năng tạo ATP bằng oxy khi có sẵn hoặc dùng các chất nhận điện tử hay lên men khi oxy không có sẵn. Vi khuẩn salmonella cũng là mầm bệnh nội bào tùy nghi, có thể xâm nhập vào nhiều loại tế bào khác nhau, bao gồm biểu mô, tế bào M, đại thực bào và tế bào đuôi gai. Bệnh gây ra từ loại vi sinh vật này được gọi là bệnh nhiễm khuẩn salmonella, gây khó chịu cho dạ dày- ruột, sốt, tiêu chảy và đau quặn bụng. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh xuất phát từ nguồn thực phẩm ô nhiễm (nhiễm phân người hoặc phân động vật) mà người bệnh ăn phải. Ở Hoa Kỳ, Salmonella là tác nhân lây nhiễm cho khoảng 1,35 triệu người mỗi năm. Salmonella có tác động nghiêm trọng hơn đối với những người già, trẻ nhỏ hoặc đã bị bệnh. Căn bệnh này đưa hàng nghìn người đến bệnh viện mỗi năm, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng.