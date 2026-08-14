Phần mới ‘Thám tử Kiên’ của đạo diễn Victor Vũ có gì đáng chú ý?

Phần mới "Thám tử Kiên" được đầu tư quy mô với 60 bối cảnh, 6 tháng tiền kỳ và chi phí mỗi ngày quay lên tới một tỷ đồng.

Mới đây, đạo diễn Victor Vũ công bố "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" sẽ ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Quốc Huy tiếp tục đảm nhận vai thám tử Kiên.

Theo Znews, hình ảnh đầu tiên của phim hé lộ Kiên đứng một mình trên con tàu, tay cầm kiếm, giữa vùng biển bao quanh bởi những ghềnh đá hiểm trở. Đây được cho là hiện trường của một vụ án trên con thuyền mắc cạn.

Câu chuyện tiếp tục đặt trong xã hội Việt Nam thế kỷ XIX. Theo Tiền Phong, phần phim đưa Kiên vào một hành trình độc lập, với sự xuất hiện của các nhân vật thuộc nhiều tầng lớp. Khán giả chưa xem "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" vẫn có thể theo dõi câu chuyện.

Hình ảnh đầu tiên của phim "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" hé lộ Quốc Huy giữa hiện trường vụ án trên con thuyền mắc cạn. Ảnh: Facebook Victor Vũ.

"Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Phục Gia Truyện" của nhà văn Hồng Thái. Theo An ninh Thủ đô, Victor Vũ cho biết phim chỉ giữ khoảng 30% nội dung tiểu thuyết, thay vì chuyển thể toàn bộ. Tinh thần và hệ giá trị của nguyên tác vẫn được ưu tiên khi phát triển kịch bản.

Sau thành công của "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", Victor Vũ cho biết mục tiêu của ê-kíp không đơn thuần là tăng quy mô sản xuất. Điều anh quan tâm là tìm một câu chuyện đủ sức thuyết phục khán giả tiếp tục đồng hành với nhân vật.

"Tôi không muốn phần phim thứ hai chỉ là một phiên bản Thám tử Kiên 'nâng cấp'. Tôi mong mang đến trải nghiệm điện ảnh mới, không chỉ từ cốt truyện mà còn là cách kể chuyện", Victor Vũ chia sẻ.

Đạo diễn Victor Vũ. Ảnh: Facebook Victor Vũ.

Trong khi câu chuyện được đặt lên hàng đầu, khối lượng sản xuất của phần mới vẫn khá lớn. Theo Tiền Phong, nhà sản xuất Ngọc Diệp tiết lộ dự án sử dụng khoảng 60 bối cảnh cùng nhiều phân đoạn cổ trang có yêu cầu mỹ thuật phức tạp.

Đoàn phim dành 6 tháng tiền kỳ để tính toán từ phục trang, mỹ thuật đến tổ chức nhân sự. Chi phí mỗi ngày quay dự kiến từ 600 triệu đồng đến một tỷ đồng. Quy mô dự án lớn hơn phần một nhưng ngân sách chỉ phát sinh thêm vài phần trăm.

Đinh Ngọc Diệp đồng hành cùng đạo diễn Victor Vũ trong quá trình thực hiện "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim". Ảnh: Facebook Đinh Ngọc Diệp.

Trở lại vai Kiên, Quốc Huy cho biết anh cố gắng tìm thêm những sắc thái mới để nhân vật không tạo cảm giác nhàm chán.

"Với vai Thám tử Kiên, tôi luôn cố gắng tìm những sắc thái mới để nhân vật không bị nhàm chán với khán giả. Thú thật, tôi cũng có áp lực từ 'cái bóng' của Kiên, nhưng tôi không để điều đó trở thành rào cản", Quốc Huy chia sẻ.

Quốc Huy tiếp tục hóa thân thành thám tử Kiên trong phần phim mới dự kiến ra rạp Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Facebook Victor Vũ.

Thám tử Kiên lần đầu xuất hiện trong "Người vợ cuối cùng", ra mắt năm 2023. Hai năm sau, Victor Vũ phát triển nhân vật thành trung tâm của phim riêng "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Theo Tiền Phong, "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" có kinh phí lên đến 100 tỷ đồng, kết hợp trinh thám với lịch sử, văn hóa Việt và một số yếu tố tâm linh. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim thu hơn 248 tỷ đồng.

"Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" là phim riêng thứ hai xoay quanh Kiên và đánh dấu lần thứ ba nhân vật xuất hiện trên màn ảnh rộng. Dịp Tết Nguyên đán 2027, tác phẩm sẽ ra rạp cùng thời điểm "Em" của Trấn Thành.

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