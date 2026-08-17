[e-Magazine] Vicky Phương Vy: ‘Em không cố khóc để cảnh diễn có chiều sâu’

Vicky Phương Vy bắt đầu ca hát từ năm 2019, tham gia diễn xuất từ năm 2022. Từ nhỏ, em đã yêu thích ca hát, biểu diễn và cảm giác được đứng trước mọi người.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Phương Vy cho biết: "Em nghĩ có lẽ nghệ thuật đến với em một cách rất tự nhiên, giống như một niềm vui mà em luôn muốn được làm mỗi ngày. Khi được đứng trên sân khấu, được hát, được hóa thân thành một nhân vật, em cảm thấy mình được sống với một phiên bản rất khác của bản thân".

Ban đầu, Phương Vy chỉ nghĩ đơn giản mình thích thì mình làm. Mong muốn theo đuổi diễn xuất lâu dài cũng không xuất phát từ một cột mốc cụ thể. Mỗi lần nhận vai mới, đặc biệt khi được đạo diễn tin tưởng giao một nhân vật khác với những gì từng thể hiện, em lại có thêm động lực.

"Có những lúc quay rất mệt, phải quay đi quay lại nhiều lần, nhưng sau khi hoàn thành cảnh quay em lại cảm thấy rất vui và muốn được làm tốt hơn ở lần sau. Chính cảm giác đó khiến em nhận ra rằng mình thật sự muốn gắn bó lâu dài với diễn xuất", em nói.

Trong quá trình làm nghề, Phương Vy đặc biệt nhớ lời góp ý từ đạo diễn và bạn diễn rằng không phải cứ thể hiện cảm xúc thật nhiều, thật mạnh thì cảnh diễn sẽ hay.

"Đôi khi một ánh mắt hoặc một khoảng im lặng đúng lúc lại có sức nặng hơn rất nhiều lời thoại", Phương Vy chia sẻ.

Với những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc mạnh, em thường tìm hiểu hoàn cảnh và trạng thái tâm lý của nhân vật trước khi bước vào cảnh quay. Phương Vy không có bí quyết đặc biệt để khóc nhanh. Có lúc, em tưởng tượng mình đang ở chính hoàn cảnh đó hoặc nhớ lại những cảm xúc buồn từng trải qua.

"Nếu chỉ cố gắng khóc mà không hiểu nhân vật thì cảnh diễn sẽ khó có chiều sâu", em nói.

Trong những vai từng đảm nhận, Phương Vy nhớ lâu hơn các nhân vật có hoàn cảnh và nội tâm phức tạp. Việc tìm hiểu nguyên nhân phía sau hành động của họ cũng mang đến cho em một cách nhìn khác về con người.

"Qua đó em học được rằng không nên đánh giá một người chỉ qua những gì mình nhìn thấy bên ngoài. Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện và lý do riêng", Phương Vy chia sẻ.

Hành trình nghệ thuật của Phương Vy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Em từng trải qua những lần đã cố gắng nhưng kết quả chưa như mong muốn, thậm chí có lúc hoài nghi liệu bản thân có đủ khả năng đi đường dài với nghề.

"Em tự nhắc mình rằng mình còn trẻ và còn rất nhiều điều phải học. Thay vì buồn quá lâu, em chọn nhìn lại mình còn thiếu gì để cố gắng cải thiện", Phương Vy nói.

Ngoài diễn xuất, em còn theo đuổi ca hát, nhảy, catwalk và học nhiều loại nhạc cụ.

"Ca hát giúp em kiểm soát hơi thở và cảm xúc tốt hơn, nhảy giúp em có khả năng kiểm soát cơ thể, còn catwalk giúp em tự tin hơn về hình thể và cách thể hiện trước ống kính", em chia sẻ.

Việc học nhạc cụ cũng giúp Phương Vy cảm nhận âm nhạc tốt hơn.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Phương Vy vẫn duy trì việc học văn hóa. Khi không có lịch quay, em tranh thủ thời gian cho trường lớp. Gia đình cũng thường xuyên nhắc em về tầm quan trọng của việc học.

"Nếu không có sự đồng hành của gia đình thì chắc chắn em sẽ khó có thể vừa học vừa theo đuổi nghệ thuật như hiện tại", Phương Vy chia sẻ.

Sau những dạng nhân vật từng thể hiện, Phương Vy muốn hướng đến các vai có tâm lý phức tạp, thậm chí mang những mặt đối lập trong tính cách.

"Em muốn thử sức với những vai mà khi khán giả xem sẽ không thể đoán được nhân vật này đang nghĩ gì hoặc sẽ làm gì tiếp theo. Em nghĩ đó cũng là một thử thách để em bước ra khỏi vùng an toàn và chứng minh rằng mình có thể hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau", em nói.

Về lâu dài, Phương Vy hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc với nghề, không ngại học hỏi và thử thách bản thân. Em không muốn dấu ấn của mình chỉ gắn với một vai diễn hay bài hát cụ thể.

"Em muốn mỗi lần nhắc đến Vicky Phương Vy, mọi người sẽ nghĩ đến một cô gái luôn tràn đầy năng lượng, yêu nghệ thuật và luôn cố gắng mang đến những điều tích cực cho khán giả", em chia sẻ.

Phương Vy hy vọng có cơ hội tiếp tục trưởng thành cùng nghề và nhận được sự đồng hành lâu dài của khán giả.