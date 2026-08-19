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Sống Khỏe

3 lần truyền máu trong tử cung, cứu thai nhi thiếu máu nặng

Mang nhóm máu Rh âm, thai phụ đối mặt nguy cơ thai nhi thiếu máu nặng. Em bé được truyền máu 3 lần qua dây rốn ngay trong bụng mẹ.

Thúy Nga

Đưa hồng cầu trực tiếp cho thai nhi thiếu máu nặng do bất đồng nhóm máu mẹ - con

Mang nhóm máu Rh âm, chị N.T.H. phải đối mặt với một thai kỳ nguy cơ cao khi thai nhi được xác định thiếu máu nặng do bất đồng nhóm máu mẹ - con.

Trong những trường hợp thiếu máu thai nhi nghiêm trọng, tình trạng thiếu oxy kéo dài có thể đe dọa sự phát triển và tính mạng của thai. Nếu không được can thiệp kịp thời, thai nhi có nguy cơ suy tim, phù thai và tử vong trong tử cung.

Tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, các bác sĩ đã thực hiện truyền máu thai nhi qua dây rốn 3 lần nhằm bổ sung hồng cầu trực tiếp cho em bé ngay khi còn trong bụng mẹ. Đây là một trong những kỹ thuật can thiệp bào thai đòi hỏi độ chính xác cao.

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Truyền máu cho thai nhi qua dây rốn được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm - Ảnh BVCC

Truyền máu thai nhi qua dây rốn là kỹ thuật được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm. Bác sĩ đưa kim can thiệp chuyên dụng qua thành bụng và cơ tử cung của người mẹ, tiếp cận chính xác vị trí tĩnh mạch dây rốn của thai nhi.

Sau khi xác định đúng vị trí, lượng hồng cầu đã được chuẩn bị phù hợp được truyền trực tiếp vào tuần hoàn của thai. Nhờ đó, tình trạng thiếu máu được cải thiện, tạo điều kiện để thai tiếp tục phát triển trong tử cung.

TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, đây là kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải kiểm soát chính xác vị trí kim, lượng máu truyền và tình trạng của cả mẹ và thai nhi trong suốt quá trình can thiệp.

Truyền máu thai nhi thường được cân nhắc trong những trường hợp thai nhi thiếu máu nặng, trong đó có bất đồng nhóm máu mẹ - con như Rh, ABO; nhiễm trùng trong thai kỳ; một số rối loạn di truyền; bất thường bánh rau và một số biến chứng thai kỳ khác.

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Ê-kíp can thiệp cho thai nhi - Ảnh BVCC

Can thiệp bào thai cần phối hợp nhiều chuyên khoa

Các bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, để giảm thiểu nguy cơ trong quá trình can thiệp, người bệnh được quản lý thai kỳ nguy cơ cao và theo dõi trước, trong và sau thủ thuật. Việc điều trị có sự phối hợp giữa các chuyên khoa gồm Y học bào thai, Sản khoa, Gây mê hồi sức, Di truyền và Sơ sinh.

TS.BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh, việc phát hiện sớm tình trạng thiếu máu thai nhi có ý nghĩa quan trọng trong quyết định thời điểm và phương pháp can thiệp.

Không phải mọi trường hợp thai nhi thiếu máu đều cần truyền máu trong tử cung. Chỉ định phải được đánh giá dựa trên nguyên nhân, mức độ thiếu máu, tuổi thai, tình trạng của thai nhi và nguy cơ đối với cả mẹ và con.

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Em bé đã chào đời sau 3 lần truyền máu - Ảnh BVCC

Khi nào thai nhi có nguy cơ thiếu máu?

Bất đồng nhóm máu mẹ - con, đặc biệt bất đồng Rh.

Một số trường hợp nhiễm trùng trong thai kỳ.

Một số bệnh lý hoặc rối loạn di truyền.

Bất thường bánh rau và các biến chứng thai kỳ có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn của thai.

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#Kỹ thuật can thiệp bào thai qua dây rốn #nhóm máu Rh âm #thai phụ #thai nhi

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